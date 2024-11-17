В рамках турнира UFC 309 17 ноября пройдет поединок Джима Миллера и Дэймона Джексона в легком весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Миллер — Джексон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джим Миллер

Турнирное положение: Миллер уважаемый ветеран UFC, выступающий в лиге аж с 2008 года. Он единственный боец в истории, который принял участие на всех юбилейных кардах промоушена. Джим дрался на UFC 100, UFC 200 и UFC 300. В апреле этого года и вовсе подобрался вплотную к попаданию в топ-15 легкого дивизиона, но войти в число рейтинговых легковесов не вышло.

Последние бои: Несмотря на возраст в 41 год, Миллер держит определенный уровень и радует болельщиков победами. В его активе 3 проигрыша и 5 триумфов за последние 8 боев. Но предыдущий поединок закончился крайне неудачно. Бобби Грин все 3 раунда избивал Джима, едва не финишировав его.

Состояние бойца: Статистика у Миллера далеко не самая плохая, однако он слишком часто дерется, слишком много пропускает и все это явно сказывается на его физической форме с каждым последующим выходом в октагон. Опыта Джиму не занимать. Но невероятное количество боев за карьеру может стать толчком к внезапному спаду в самый неожиданный момент.

Дэймон Джексон

Турнирное положение: Дэймон никогда не считался перспективным бойцом, на которого возлагались большие надежды. На протяжении всей своей карьеры в UFC он чередовал победы с поражениями как в полулегком, так и в легком дивизионе. В топ-15 не входит ни в одной из категорий.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Джексона 3 победы и 3 поражения. Совсем недавно он уступил единогласным решением судей Чепе Марискалю. В связи с этим американец решил вернуться в легкий вес и попробовать реанимировать свою карьеру.

Состояние бойца: Все говорят о возрасте Миллера, но стоит отметить, что Джексон тоже не молодой боец — ему уже 36 лет. В плане навыков у Дэймона нет ни единого преимущества над своими конкурентами.

Но в сравнении с Миллером у него более внушительные габариты и относительно неплохое кардио.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков в активе Джексона 3 победы и 3 поражения

У Миллера 3 проигрыша и 5 триумфов за последние 8 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дэймон Джексон в грядущем поединке идет фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить за 1.62. На победу Миллера предлагают сделать ставку за 2.36.

Прогноз: Бойцы потерпели поражения в предыдущих встречах и точно не станут форсировать события в очном противостоянии. И такой ход развития событий играет на руку, конечно же, более молодому Джексону. Его задача просто перестреливать Джима на дальней дистанции ввиду более внушительных габаритов и довести дело до решения. Глядя на проблемы Миллера с выносливостью в концовках, у Джексона есть все шансы на успех.

Ставка: Победа Дэймона Джексона за 1.62.