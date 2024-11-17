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    Андерс отправит Вайдмана на заслуженную пенсию?

    Андерс — Вайдман. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC 309, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андерс — Вайдман
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    Эрик Андерс
    В рамках турнира UFC 309 17 ноября пройдет поединок Эрика Андерса и Криса Вайдмана в среднем весе. Начало — 04:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Андерс — Вайдман, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эрик Андерс

    Турнирное положение: Эрик Андерс — типичный середняк весовой категории до 84 кг. Боец крайне нестабильный, регулярно чередует победы с поражениями, на попадание в топ-15 не претендует.

    Последние бои: За 8 предыдущих поединков в активе американского бойца 4 победы и 4 проигрыша. Стоит отметить, что лишь однажды на этом отрезке Андерс потерпел досрочное поражение. Сумел даже дать конкурентный поединок восходящей звезде дивизиона Джо Пайфферу, проиграв лишь решением. Предыдущие 2 боя выиграл аналогичным образом.

    Состояние бойца: Андерс умеет превратить любой поединок в скучное и унылое зрелище с пассивной борьбой в клинче. Таковым стал его недавний бой против Джейми Пикета, которого он одолел ввиду более лучших физических кондиций. К слову, атлетизм Эрика — это единственный положительный аспект, помогающий ему до сих пор находиться в UFC.

    Крис Вайдман

    Турнирное положение: Вайдман бывший чемпион среднего дивизиона UFC. Он обладатель одного из самых громких апсетов в истории. Именно Крис прервал гегемонию Андерсона Сильвы, став новым чемпионом лиги. Однако те времена уже позади. И сейчас Вайдман из сам ветеран.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Вайдман на 3 поражения и 2 победы. В последнем из них удалось выиграть у Бруно Силвы. Тогда бразилец не сумел продолжить бой ввиду нелегального точка в глаз со стороны Вайдмана. Тем не менее, судьи не обратили на это внимание, присудив ему победу. И вероятно, по-другому побеждать бывший чемпион уже не в состоянии.

    Состояние бойца: Физические кондиции Вайдмана оставляют желать лучшего. Сейчас он не выдерживает конкуренцию даже с другими возрастными бойцами, а поединок с Силвой, скорее, исключение.

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    Вдобавок, Крису уже у 40 лет. Проблем со здоровьем тоже хватает — за долгую карьеру перенес более 30-ти операций.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков у Вайдман на 3 поражения и 2 победы

    • За 8 предыдущих поединков у Андерса 4 победы и 4 проигрыша

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры примерно одинаково оценивают шансы соперников на успех. На победу Андерса можно поставить за 1.80. На победу Вайдмана предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: Более лучшие физические кондиции и неплохой атлетизм Андерса сыграют ключевую роль в этом бою. Возможно, это будет очередное унылое клинчевание на протяжении всех трех раундов. Но Вайдман сейчас слишком плох. Даже унылой борьбы у сетки Андерсу хватит для победы.

    Ставка: Победа Эрика Андерса за 1.80.

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    Андерс — Вайдман: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на бои. Андерс отправит Вайдмана на заслуженную пенсию?
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