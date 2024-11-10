В рамках турнира UFC Vegas 100 10 ноября пройдет поединок Нила Мэгни и Карлоса Пратеса в полусреднем весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Мэгни — Пратес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нил Мэгни

Турнирное положение: Нил Мэгни располагается на 15-й строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Он является одним из рекордсменов по количеству проведенных поединков в этом дивизионе.

Последние бои: Нил уже давно является трамплином для более молодых бойцов. Таковыми были его 4 последние поединка, где американец непременно дрался с бойцами, претендующими на попадание в топ-15. Завершились они с переменным успехом. На счету Мэгни 2 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Последнее поражение нокаутом от Майкла Моралеса в очередной раз подтверждает тот факт, что время Мэгни уже прошло. Он уже не выдерживает конкуренцию не то что с представителями топ-15, а с теми, кто планирует туда попасть. У американца не получается конкурировать ни в партере, ни уж тем более в стойке, где он пропускает слишком много ударов.

Карлос Пратес

Турнирное положение: Пратес очередная восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC. За внушительные ударные навыки его уже начали называть мини-версией Алекса Перейры.

Последние бои: Ранее Пратес нокаутировал трех предыдущих соперников в промоушене, последним из которых стал бывший представитель рейтинга Ли Джинлианг. Все предыдущие 10 поединков в ММА он выиграл нокаутом и ни один из соперников не продержался в клетке с ним даже до начала третьего раунда.

Состояние бойца: Очевидно, что Карлос еще не достиг своего пика. Да, в UFC он не был протестирован серьезными борцами. Но уже сейчас можно сказать, что драться с 15-м номером рейтинга бразилец готов.

У Пратеса есть внушительная ударная мощь, скорость и неплохие физические кондиции.

Статистика для ставок

Все предыдущие 10 поединков в ММА Пратес выиграл нокаутом и ни один из соперников не продержался в клетке с ним даже до начала третьего раунда

У Мэгни 2 победы и 2 поражения за последние 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии молодой бразилец котируется большим фаворитом у букмекеров. На победу Пратеса можно поставить за 1.13, тогда как на успех Мэгни предлагают сделать ставку за 6.40.

Прогноз: В стойке Нил пропускает слишком много абсолютно от всех соперников. Если учесть, что Пратес десятерых предыдущих оппонентов нокаутировал в 1-2 раундах, то вероятность того, что сбитый летчик вроде Мэгни продержится дольше крайне мала. Да и в предыдущем поединке Нил был финиширован в стартовой пятиминутке.

Ставка: Победа Карлоса Пратеса в 1-2 раундах за 1.80.