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    Нил Мэгни снова проиграет досрочно?

    Мэгни — Пратес. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC Vegas 100, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мэгни — Пратес
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    Нил Мэгни
    В рамках турнира UFC Vegas 100 10 ноября пройдет поединок Нила Мэгни и Карлоса Пратеса в полусреднем весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Мэгни — Пратес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нил Мэгни

    Турнирное положение: Нил Мэгни располагается на 15-й строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Он является одним из рекордсменов по количеству проведенных поединков в этом дивизионе.

    Последние бои: Нил уже давно является трамплином для более молодых бойцов. Таковыми были его 4 последние поединка, где американец непременно дрался с бойцами, претендующими на попадание в топ-15. Завершились они с переменным успехом. На счету Мэгни 2 победы и 2 поражения.

    Состояние бойца: Последнее поражение нокаутом от Майкла Моралеса в очередной раз подтверждает тот факт, что время Мэгни уже прошло. Он уже не выдерживает конкуренцию не то что с представителями топ-15, а с теми, кто планирует туда попасть. У американца не получается конкурировать ни в партере, ни уж тем более в стойке, где он пропускает слишком много ударов.

    Карлос Пратес

    Турнирное положение: Пратес очередная восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC. За внушительные ударные навыки его уже начали называть мини-версией Алекса Перейры.

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  • 06/11/2024

    • Последние бои: Ранее Пратес нокаутировал трех предыдущих соперников в промоушене, последним из которых стал бывший представитель рейтинга Ли Джинлианг. Все предыдущие 10 поединков в ММА он выиграл нокаутом и ни один из соперников не продержался в клетке с ним даже до начала третьего раунда.

    Состояние бойца: Очевидно, что Карлос еще не достиг своего пика. Да, в UFC он не был протестирован серьезными борцами. Но уже сейчас можно сказать, что драться с 15-м номером рейтинга бразилец готов.

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    У Пратеса есть внушительная ударная мощь, скорость и неплохие физические кондиции.

    Статистика для ставок

    • Все предыдущие 10 поединков в ММА Пратес выиграл нокаутом и ни один из соперников не продержался в клетке с ним даже до начала третьего раунда

    • У Мэгни 2 победы и 2 поражения за последние 4 боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии молодой бразилец котируется большим фаворитом у букмекеров. На победу Пратеса можно поставить за 1.13, тогда как на успех Мэгни предлагают сделать ставку за 6.40.

    Прогноз: В стойке Нил пропускает слишком много абсолютно от всех соперников. Если учесть, что Пратес десятерых предыдущих оппонентов нокаутировал в 1-2 раундах, то вероятность того, что сбитый летчик вроде Мэгни продержится дольше крайне мала. Да и в предыдущем поединке Нил был финиширован в стартовой пятиминутке.

    Ставка: Победа Карлоса Пратеса в 1-2 раундах за 1.80.

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    Мэгни — Пратес: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на бои. Нил Мэгни снова проиграет досрочно?
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