ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА Фрэнсис Нганну и Ренан ФеррейраФеррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»? РафиньяШансы «Реала» и «Барсы» растут, а у «ПСЖ» проблемы: Итоги 3-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Топурия станет первым, кто нокаутирует Холлоуэя?

    Топурия — Холлоуэй. Ставка (к. 2.13) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Макс Холлоуэй Прогнозы на Александр Волкановски Прогнозы на Джастин Гейджи
    Прогноз и ставки на Топурия — Холлоуэй
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илия Топурия
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет титульный поединок Илии Топурии и Макса Холлоуэя в полулегком весе. Начало — 23:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Топурия — Холлоуэй, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Илия Топурия

    Турнирное положение: Топурия — бывший чемпион Cage Warriors. Он присоединился к UFC в 2020-м, и спустя 3 года стал обладателем титула в полулегком весе в UFC.

    Последние бои: Ранее в промоушене грузинский боец выиграл все 7 поединков. Взлет Илии вверх по карьерной лестнице получился невероятно молниеносным. Примечательно, что в статусе рейтингового бойца он провел только 3 боя. Топурия финишировал Брайса Митчелла, победил по очкам Джоша Эммета и в последнем поединке отобрал пояс у Волкановски, нокаутировав его.

    Состояние бойца: Серия из шести побед Топурии в UFC в полулегком весе является второй по продолжительности в дивизионе . Топурия отличается высокой точностью ударов и силой. Но не стоит забывать и про работу в партере. Базового борца Митчелла грузин без проблем одолел сабмишном.

    Макс Холлоуэй

    Турнирное положение: Холлоуэй занимает второе место в официальном рейтинге полулегкого веса UFC, уступая только Волкановски. Также Макс ранее был чемпионом в этой весовой категории.

  • Титульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308
  • Топурия проведет защиту с Холлоуэем, Чимаев против Уиттакера, Анкалаев подерется с Ракичем
  • 23/10/2024

    • Последние бои: После третьей неудачи в бою с Волкановски Холлоуэй одержал победы над Арнольдом Алленом, «Корейским Зомби» и Джастином Гейджи. Победа над последним случилась в апреле этого года нокаутом в пятом раунде. Она принесла Холлоуэю титул BMF.

    Состояние бойца: Макс переживает вторую молодость. «Благословенный» с годами стал более тактически грамотным бойцом. Да, он все так же любит зарубиться с соперником на ближней дистанции, но делает это на своих условиях.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Бездумно лезть в размены с Холлоуэем не стоит никому.

    Статистика для ставок

    • Топурия одержал 13 из 15 своих побед в карьере досрочно

    • 11 побед Холлоуэя нокаутом в боях UFC занимают третье место в истории UFC после Деррика Льюиса (15 побед) и Мэтта Брауна (13 побед)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Илию Топурию. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Макса предлагают сделать ставку за 3.05.

    Прогноз: Топурия отражает 65,4% значимых ударов соперника в полулегком весе UFC, что является вторым по величине показателем среди действующих бойцов в этой весовой категории. А значит, с такой защитой прессинг Макса ему не страшен. Если учесть, что грузин одержал 13 из 15 своих побед в карьере досрочно, то вероятность финиша в этом бою со стороны чемпиона максимально высока.

    Ставка: Победа Илии Топурии досрочно за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Навбахор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гоффен — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Топурия — Холлоуэй: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Топурия станет первым, кто нокаутирует Холлоуэя?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры