В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет титульный поединок Илии Топурии и Макса Холлоуэя в полулегком весе. Начало — 23:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Топурия — Холлоуэй, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Илия Топурия

Турнирное положение: Топурия — бывший чемпион Cage Warriors. Он присоединился к UFC в 2020-м, и спустя 3 года стал обладателем титула в полулегком весе в UFC.

Последние бои: Ранее в промоушене грузинский боец выиграл все 7 поединков. Взлет Илии вверх по карьерной лестнице получился невероятно молниеносным. Примечательно, что в статусе рейтингового бойца он провел только 3 боя. Топурия финишировал Брайса Митчелла, победил по очкам Джоша Эммета и в последнем поединке отобрал пояс у Волкановски, нокаутировав его.

Состояние бойца: Серия из шести побед Топурии в UFC в полулегком весе является второй по продолжительности в дивизионе . Топурия отличается высокой точностью ударов и силой. Но не стоит забывать и про работу в партере. Базового борца Митчелла грузин без проблем одолел сабмишном.

Макс Холлоуэй

Турнирное положение: Холлоуэй занимает второе место в официальном рейтинге полулегкого веса UFC, уступая только Волкановски. Также Макс ранее был чемпионом в этой весовой категории.

Последние бои: После третьей неудачи в бою с Волкановски Холлоуэй одержал победы над Арнольдом Алленом, «Корейским Зомби» и Джастином Гейджи. Победа над последним случилась в апреле этого года нокаутом в пятом раунде. Она принесла Холлоуэю титул BMF.

Состояние бойца: Макс переживает вторую молодость. «Благословенный» с годами стал более тактически грамотным бойцом. Да, он все так же любит зарубиться с соперником на ближней дистанции, но делает это на своих условиях.

Бездумно лезть в размены с Холлоуэем не стоит никому.

Статистика для ставок

Топурия одержал 13 из 15 своих побед в карьере досрочно

11 побед Холлоуэя нокаутом в боях UFC занимают третье место в истории UFC после Деррика Льюиса (15 побед) и Мэтта Брауна (13 побед)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Илию Топурию. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Макса предлагают сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Топурия отражает 65,4% значимых ударов соперника в полулегком весе UFC, что является вторым по величине показателем среди действующих бойцов в этой весовой категории. А значит, с такой защитой прессинг Макса ему не страшен. Если учесть, что грузин одержал 13 из 15 своих побед в карьере досрочно, то вероятность финиша в этом бою со стороны чемпиона максимально высока.

Ставка: Победа Илии Топурии досрочно за 2.13.