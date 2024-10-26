В рамках турнира по профессиональному боксу в Ереване 26 октября пройдет поединок Мурата Гассиева и Кема Юнгвиста в тяжелом весе. Начало — 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гассиев — Юнгвист, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мурат Гассиев

Турнирное положение: Мурат Гассиев бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Он также бывший представитель топ-15 тяжеловесов IBF. Но в связи с последней неудачей россиянин покинул рейтинг.

Последние бои: До недавнего времени российский боксер шел на серии из четырех выигранных поединков кряду в тяжелом дивизионе. Однако в последнем из них в сентябре прошлого года Гассиев уступил раздельным решением Отто Валлину. Как раз, из-за того поражения он и покинул рейтинг IBF.

Состояние бойца: Чемпионский опыт в первом тяжелом весе помогает Гассиеву конкурировать в новом дивизионе. Драться с сильнейшими представителями ему трудно, но ранее россиянин всегда проходил проверку на прочность в битвах с середняками. Да и стилистически грядущий оппонент выглядит для него удобным противником.

Кем Юнгвист

Турнирное положение: Юнгвист только начинает проделывать путь к рейтингам тяжелого дивизиона. Молодой боксер из Дании пока что не потерпел ни единого поражения в карьере.

Последние бои: Все предыдущие 18 поединков карьере датчанин выиграл. В последнем из них весной этого года Юнгвист одолел решением большинства Мариоса Коллиаса. Из 18-ти поединков на данном отрезке 11 он выиграл нокаутами.

Состояние бойца: Кем довольно перспективный боец. И как раз об этом говорит его статистика. Но все же послужной список молодого датчанина не такой выдающийся, как у оппонента.

Опыта драться на столь высоком уровне явно не хватает.

Статистика для ставок

Все предыдущие 18 поединков карьере Юнгвист выиграл

Гассиев выиграл 4 раза за последние 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Российский боксер в данном противостоянии считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Гассиева можно поставить за 1.15. На успех Юнгвиста предлагают сделать ставку за 5.85.

Прогноз: Такой соперник выглядит для Мурата легкой мишенью. Ранее российский боксер всегда удачно конкурировал с оппонентами, которых нет в топ-15. И с большей долей вероятности, Кем не станет исключением. Гассиев легко разберет молодого датчанина и одержит победу нокаутом.

Ставка: Победа Мурата Гассиева нокаутом за 1.62.