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    Мурат Гассиев закроет поражение от Валлина?

    Гассиев — Юнгвист. Ставка (к. 1.62) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Ереване, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гассиев — Юнгвист
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    Мурат Гассиев
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Ереване 26 октября пройдет поединок Мурата Гассиева и Кема Юнгвиста в тяжелом весе. Начало — 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гассиев — Юнгвист, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мурат Гассиев

    Турнирное положение: Мурат Гассиев бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Он также бывший представитель топ-15 тяжеловесов IBF. Но в связи с последней неудачей россиянин покинул рейтинг.

    Последние бои: До недавнего времени российский боксер шел на серии из четырех выигранных поединков кряду в тяжелом дивизионе. Однако в последнем из них в сентябре прошлого года Гассиев уступил раздельным решением Отто Валлину. Как раз, из-за того поражения он и покинул рейтинг IBF.

    Состояние бойца: Чемпионский опыт в первом тяжелом весе помогает Гассиеву конкурировать в новом дивизионе. Драться с сильнейшими представителями ему трудно, но ранее россиянин всегда проходил проверку на прочность в битвах с середняками. Да и стилистически грядущий оппонент выглядит для него удобным противником.

    Кем Юнгвист

    Турнирное положение: Юнгвист только начинает проделывать путь к рейтингам тяжелого дивизиона. Молодой боксер из Дании пока что не потерпел ни единого поражения в карьере.

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    • Последние бои: Все предыдущие 18 поединков карьере датчанин выиграл. В последнем из них весной этого года Юнгвист одолел решением большинства Мариоса Коллиаса. Из 18-ти поединков на данном отрезке 11 он выиграл нокаутами.

    Состояние бойца: Кем довольно перспективный боец. И как раз об этом говорит его статистика. Но все же послужной список молодого датчанина не такой выдающийся, как у оппонента.

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    Опыта драться на столь высоком уровне явно не хватает.

    Статистика для ставок

    • Все предыдущие 18 поединков карьере Юнгвист выиграл

    • Гассиев выиграл 4 раза за последние 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Российский боксер в данном противостоянии считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Гассиева можно поставить за 1.15. На успех Юнгвиста предлагают сделать ставку за 5.85.

    Прогноз: Такой соперник выглядит для Мурата легкой мишенью. Ранее российский боксер всегда удачно конкурировал с оппонентами, которых нет в топ-15. И с большей долей вероятности, Кем не станет исключением. Гассиев легко разберет молодого датчанина и одержит победу нокаутом.

    Ставка: Победа Мурата Гассиева нокаутом за 1.62.

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    Гассиев — Юнгвист: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Мурат Гассиев закроет поражение от Валлина?
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