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    Какаче защитит титул IBF в бою с Уоррингтоном?

    Какаче — Уоррингтон. Ставка (к. 1.60) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лондоне, 21 сентября 2024 года

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    Энтони Какаче
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне пройдет титульный поединок Энтони Какаче и Джоша Уорринтона во втором полулегком весе. Начало — 22:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Какаче — Уоррингтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Энтони Какаче

    Турнирное положение: Энтони на данный момент является чемпионом мира во втором полулегком дивизионе по версии IBF. Ирландец завоевал вакантный титул в мае этого года.

    Последние бои: Энтони в преддверии первой защиты титула выиграл 7 поединков кряду. В последнем из них он отправил в нокаут Джо Кордину. Впрочем, это был единственный случай, когда на данном отрезке чемпион победил досрочно. В остальных боях он доводил поединки до решения.

    Состояние бойца: Ирландец не является выдающимся панчером, однако он умеет методично и грамотно разбирать соперников на дистанции. Также у Какаче не было проблем с выносливостью. Он спокойно может пройти все 12 раундов и отработать в довольно высоком темпе.

    Джош Уорринтон

    Турнирное положение: Уорринтон бывший претендент на титул WBA в данном дивизионе. Англичанин ранее также был чемпионом мира IBF в полулегкой весовой категории.

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    • Последние бои: В последнее время Джош выступает крайне неудачно. За 5 предыдущих поединков в его активе 3 поражения, одна ничья и только одна победа. В последний раз он выходил на ринг в октябре прошлого года. И тогда Уоррингтон упал нокаут в седьмом раунде от Ли Вуда.

    Состояние бойца: Помимо плохой защиты от ударов соперника у Уоррингтона также, как и у грядущего визави, есть есть проблемы с ударной мощью. При 31-м выигранном поединке в профессиональной карьере лишь 8 из них были достигнуты нокаутами.

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    Да и с кардио у претендента есть определенные проблемы.

    Статистика для ставок

    • Энтони Какаче в преддверии первой защиты титула выиграл 7 поединков кряду

    • Уоррингтон выиграл только один раз за 5 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке Энтони Какаче, по мнению букмекеров, идет фаворитом и на его победу можно поставить за 1.60. На победу Уоррингтона можно поставить за 2.70.

    Прогноз: В данном противостоянии все предельно ясно и прагматично. Действующий чемпион будет разбивать испытывающего проблемы Уоррингтона на протяжении всей дистанции, либо найдет удачный момент для досрочного финиша. Едва ли Джош, выигравший лишь раз за 5 боев, доставит неудобства Какаче.

    Ставка: Победа Энтони Какаче за 1.60.

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    Какаче — Уоррингтон: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на бои. Какаче защитит титул IBF в бою с Уоррингтоном?
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