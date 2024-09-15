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    Эрисланди Лара останется чемпионом WBA?

    Лара — Гарсия. Ставка (к. 1.50) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Лара — Гарсия
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    Эрисланди Лара (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе пройдет титульный поединок Эрисланди Лары и Дэнни Гарсии в среднем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Лара — Гарсия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эрисланди Лара

    Турнирное положение: Лара продолжает демонстрировать чудеса на профильном профессиональном ринге и в 41 год остается чемпионом мира по версии WBA в среднем весе. Также ранее он был чемпионом в первом среднем весе по этой же версии.

    Последние бои: Эрисланди не знает поражений на протяжении шести лет. Кубинский боксер выиграл 4 предыдущих поединка и до этого один раз подрался вничью. В последнем бою Лара нокаутировал в восьмом раунде ирландского бойца Гэри О’Салливана и провел первую защиту титула.

    Состояние бойца: Невероятная физическая форма является главным залогом успеха кубинца в его 41 год. У Лары нет проблем с кардио, у него сильный удар и внушительный опыт. Возможно, в дивизионе есть более жесткие и молодые боксеры, но однозначно Эрисланди среди лучших в этом весе.

    Дэнни Гарсия

    Турнирное положение: Дэнни бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе по версии WBC. На этот поединок он выходит после двухлетнего простоя и уложиться в лимит категории до 67 кг американец уже не в состоянии.

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    • Последние бои: Послужной список Гарсии достоин уважения. В полусреднем весе он провел несколько громких поединков. Всего за последних 6 боев у Дэнни 4 победы и 2 поражения. В преддверии этого боя американец выходил на ринг еще в июле 2022 года. Тогда он победил по очкам Хосе Бенавидеса.

    Состояние бойца: Дэнни Гарсия безусловно топ-боксер в полусреднем весе. Но назвать его суперзвездой и элитным бойцом нельзя. Тем же Эрролу Спенсу и Шону Портеру он проиграл в одностороннем порядке.

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    Да и неизвестно в какой форме Гарсия выйдет после перерыва в 2 года.

    Статистика для ставок

    • Всего за последних 6 боев у Дэнни Гарсии 4 победы и 2 поражения

    • Лара выиграл 4 предыдущих поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Лара считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.50. На победу Гарсии дают коэффициент 2.80.

    Прогноз: Лара хоть и старше своего соперника на 5 лет, но он стабильно выступает и побеждает более молодых конкурентов. Тем временем, Гарсия не дрался 2 года и переходит на 2 категории выше. Если учесть еще и физическую форму действующего чемпиона, то у Эрисланди Лары шансов на победу гораздо больше.

    Ставка: Победа Эрисланди Лары за 1.50.

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    Лара — Гарсия: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на бои. Эрисланди Лара останется чемпионом WBA?
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