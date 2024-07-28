Пэдди Пимблетт
Турнирное положение: Пимблетт восходящая звезда легкого дивизиона UFC. Данный боец пока что идет в промоушене без единого поражения, при этом он не является представителем рейтинга.
Последние бои: С момента своего дебюта в UFC с сентября 2021 года британец одержал в лиге 5 побед кряду. Самым громким именем в его послужном списке является бывший временный чемпион дивизиона Тони Фергюсон, пребывающий на серьезном спаде. В их очном поединке Пимблетт одержал победу единогласным решением судей.
Состояние бойца: Пэдди можно охарактеризовать, как гроза середняков и ветеранов, но не более. Конкурировать с рейтинговыми легковесами он не в состоянии. Да даже с теми, кто находится вне топ-15, у Пимблетта могут возникнуть проблемы. Пэдди — это просто пиар-продукт UFC, но проблем как в стойке, так и в партере у него предостаточно.
Бобби Грин
Турнирное положение: Бобби располагается на 15-й строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. Грин уже давно выступает в промоушене и является заслуженным ветераном лиги.
Последние бои: В прошлом году 37-летний американец произвел настоящий фурор, когда нокаутировал в первом раунде Гранта Доусона и ворвался в топ-15. Далее Грин потерпел поражение нокаутом от Джэлина Тернера, после чего вернулся с победой единогласным решением над ветераном Джимом Миллером.
Состояние бойца: Свой пик Бобби уже прошел, но определенный уровень бокса у него имеется. Этого хватает, чтобы держаться на уровне около топ-15.
Главная проблема Грина — это возраст 37 лет. А что касается стабильности, то ею он не блистал даже в молодые годы.
Статистика для ставок
- Пимблетт выиграл все предыдущие 5 боев в UFC
- У Грина 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры примерно одинаково оценивают шансы бойцов на успех. На победу Пэдди Пимблетта можно поставить за 1.85. На победу Грина предлагают сделать ставку за 2.00.
Прогноз: Грин — это единственный представитель из рейтинга, кого способен в нынешних реалиях одолеть Пимблетт. Матчмейкеры постарались подобрать для британца удобного соперника на его домашней территории. Поэтому шансов на успех у Бобби маловато.
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Ставка: Победа Пэдди Пимблетта за 1.85.