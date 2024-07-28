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    Эдвардс пройдет Мухаммада и сохранит титул?

    Эдвардс — Мухаммад. Ставка (к. 2.22) и прогноз на ММА, UFC 304, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эдвардс — Мухаммад
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    Леон Эдвардс и Белал Мухаммад
    В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет титульный поединок Леона Эдвардса и Белала Мухаммада в полусреднем весе. Начало — 07:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Эдвардс — Мухаммад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Леон Эдвардс

    Турнирное положение: Леон Эдвардс является действующим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. Британец завоевал титул летом 2022 года, после чего уже успел провести 2 удачные защиты.

    Последние бои: Действующий обладатель титула в полусреднем весе никому не проигрывает в промоушене на протяжении 12-ти поединков кряду. Последним его обидчиком стал Усман, который победил его по очкам еще в 2015 году. Далее «Рокки» дважды победил того же Камару, после чего остановил Ковингтона в предыдущем бою.

    Состояние бойца: Леон пребывает в своей пиковой форме. В поединке с тем же Колби Эдвардс раскрылся не только как методичный ударник, но и как неплохой борец. Грэпплинг у действующего чемпиона действительно на достойном уровне. И перевести его в партер задача непростая даже для топовых борцов.

    Белал Мухаммад

    Турнирное положение: Мухаммад является претендентом на титул в полусреднем дивизионе и вторым номером рейтинга. Для этнического палестинца, представляющего США, это будет первый поединок в карьере за пояс.

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    • Последние бои: Беспроигрышная серия палестинского полусредневеса насчитывает уже 9 боев кряду. В последнем из них он одолел бывшего претендента на титул Гилберта Бернса единогласным решением. В марте 2021 года Мухаммад уже дрался с Эдвардсом, но тогда их бой был признан несостоявшимся.

    Состояние бойца: С момента первой встречи с Леоном Белал эволюционировал и стал еще более уверенным в себе. Главной особенностью палестинца является его непредсказуемость.

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    Мухаммада довольно трудно прочитать в стойке, хотя элитным грэпплером и панчером он не является.

    Статистика для ставок

    • 5 из шести предыдущих боев с участием Мухаммада дошли до судейского решения

    • Леон Эдвардс выиграл 12 предыдущих боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии действующий чемпион Эдвардс идет у букмекеров фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Мухаммада предлагают сделать ставку за 3.05.

    Прогноз: Бойцы стилистически похожи друг на друга, потому как оба являются прагматичными ударниками. Но у действующего чемпиона есть ряд преимуществ. Во-первых, это габариты и более лучшая физическая форма. И к тому же, Эдвардс дерется у себя дома в Англии, где он еще ни разу не проигрывал. Так что местных болельщиков ожидает типичная победа Леона по очкам.

    Ставка: Победа Леона Эдвардса по очкам за 2.22.

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    Эдвардс — Мухаммад: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на бои. Эдвардс пройдет Мухаммада и сохранит титул?
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