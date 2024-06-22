Келвин Гастелум
Турнирное положение: Келвин Гастелум бывший претендент на временный титул в среднем весе. Но со временем американец начал терять форму и принял решение перезапустить карьеру в категории до 77,1 кг.
Последние бои: Келвин проиграл свой предыдущий поединок сабмишном Шону Брэди в дебютном бою в полусреднем весе. Статистика Гастелума выглядит слабой: у него 2 победы и 6 поражений за 8 предыдущих встреч, большинство из которых проходили в средней категории.
Состояние бойца: Сейчас говорить о чемпионских амбициях Гастелума, как это было лет 5 назад, уже не приходится. Келвин не вырос, как боец. Но и пробитым ветераном его точно не зовешь. Удар у этого парня довольно сильный. Он способен потушить одним касанием любого визави, если попадет.
Даниэль Родригез
Турнирное положение: Родригез — это боец, который на протяжении нескольких лет борется за место в топ-15 полусредневесов. Но совсем недавно Даниэль покинул рейтинг.
Последние бои: Статистика Даниэля выглядит лучше, чем у соперника. Американец выиграл 4 раза за последние 7 встреч. В последней из них Родригез стал трамплином для Иэна Гэрри, проиграв ему нокаутом уже в первом раунде.
Состояние бойца: Даниэль — крепкий середняк, которому традиционно не везет в противостояниях с амбициозными соперниками. Он далеко не раз за карьеру становился трамплином на пути в топ-15 для тех, кого UFC планирует провести туда.
И последний бой с Гэрри не является исключением.
Статистика для ставок
- У Гастелума 2 победы и 6 поражений за 8 предыдущих встреч
- Родригез выиграл 4 раза за последние 7 встреч
Прогноз и ставка
Коэффициент букмекеров: В грядущем поединке Келвин Гастелум идет у букмекеров фаворитом. На его победу можно поставить за 1.42. На успех Родригеза можно поставить за 2.97.
Прогноз: Гастелум хоть и сбавил обороты, но чего у него не отнять — так это ударной мощи. Келвин бьет очень сильно, прямо как полутяжеловес. И такой соперник в лице Родригеза, традиционно испытывающий проблемы с серьезными ударниками, выглядит для Гастелума легкой мишенью.
- 2.06Алискеров — Уиттакер: прогноз и ставкаЗавтра в 23:50
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- 1.90Уокер — Оздемир: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Ставка: Победа Келвина Гастелума за 1.42.