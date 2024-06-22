В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Келвина Гастулема и Даниэля Родригеза в полусреднем весе. Начало — 22:50 (мск). Гастелум — Родригез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Келвин Гастелум

Турнирное положение: Келвин Гастелум бывший претендент на временный титул в среднем весе. Но со временем американец начал терять форму и принял решение перезапустить карьеру в категории до 77,1 кг.

Последние бои: Келвин проиграл свой предыдущий поединок сабмишном Шону Брэди в дебютном бою в полусреднем весе. Статистика Гастелума выглядит слабой: у него 2 победы и 6 поражений за 8 предыдущих встреч, большинство из которых проходили в средней категории.

Состояние бойца: Сейчас говорить о чемпионских амбициях Гастелума, как это было лет 5 назад, уже не приходится. Келвин не вырос, как боец. Но и пробитым ветераном его точно не зовешь. Удар у этого парня довольно сильный. Он способен потушить одним касанием любого визави, если попадет.

Даниэль Родригез

Турнирное положение: Родригез — это боец, который на протяжении нескольких лет борется за место в топ-15 полусредневесов. Но совсем недавно Даниэль покинул рейтинг.

Последние бои: Статистика Даниэля выглядит лучше, чем у соперника. Американец выиграл 4 раза за последние 7 встреч. В последней из них Родригез стал трамплином для Иэна Гэрри, проиграв ему нокаутом уже в первом раунде.

Состояние бойца: Даниэль — крепкий середняк, которому традиционно не везет в противостояниях с амбициозными соперниками. Он далеко не раз за карьеру становился трамплином на пути в топ-15 для тех, кого UFC планирует провести туда.

И последний бой с Гэрри не является исключением.

Статистика для ставок

У Гастелума 2 победы и 6 поражений за 8 предыдущих встреч

Родригез выиграл 4 раза за последние 7 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициент букмекеров: В грядущем поединке Келвин Гастелум идет у букмекеров фаворитом. На его победу можно поставить за 1.42. На успех Родригеза можно поставить за 2.97.

Прогноз: Гастелум хоть и сбавил обороты, но чего у него не отнять — так это ударной мощи. Келвин бьет очень сильно, прямо как полутяжеловес. И такой соперник в лице Родригеза, традиционно испытывающий проблемы с серьезными ударниками, выглядит для Гастелума легкой мишенью.

Ставка: Победа Келвина Гастелума за 1.42.