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    Гастелум сумеет пройти Родригеза?

    Гастелум — Родригез. Ставка (1.42) и прогноз на ММА, UFC Saudi Arabia, 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гастелум — Родригез
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    Келвин Гастелум
    В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Келвина Гастулема и Даниэля Родригеза в полусреднем весе. Начало — 22:50 (мск). Гастелум — Родригез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Келвин Гастелум

    Турнирное положение: Келвин Гастелум бывший претендент на временный титул в среднем весе. Но со временем американец начал терять форму и принял решение перезапустить карьеру в категории до 77,1 кг.

    Последние бои: Келвин проиграл свой предыдущий поединок сабмишном Шону Брэди в дебютном бою в полусреднем весе. Статистика Гастелума выглядит слабой: у него 2 победы и 6 поражений за 8 предыдущих встреч, большинство из которых проходили в средней категории.

    Состояние бойца: Сейчас говорить о чемпионских амбициях Гастелума, как это было лет 5 назад, уже не приходится. Келвин не вырос, как боец. Но и пробитым ветераном его точно не зовешь. Удар у этого парня довольно сильный. Он способен потушить одним касанием любого визави, если попадет.

    Даниэль Родригез

    Турнирное положение: Родригез — это боец, который на протяжении нескольких лет борется за место в топ-15 полусредневесов. Но совсем недавно Даниэль покинул рейтинг.

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    • Последние бои: Статистика Даниэля выглядит лучше, чем у соперника. Американец выиграл 4 раза за последние 7 встреч. В последней из них Родригез стал трамплином для Иэна Гэрри, проиграв ему нокаутом уже в первом раунде.

    Состояние бойца: Даниэль — крепкий середняк, которому традиционно не везет в противостояниях с амбициозными соперниками. Он далеко не раз за карьеру становился трамплином на пути в топ-15 для тех, кого UFC планирует провести туда.

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    И последний бой с Гэрри не является исключением.

    Статистика для ставок

    • У Гастелума 2 победы и 6 поражений за 8 предыдущих встреч

    • Родригез выиграл 4 раза за последние 7 встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициент букмекеров: В грядущем поединке Келвин Гастелум идет у букмекеров фаворитом. На его победу можно поставить за 1.42. На успех Родригеза можно поставить за 2.97.

    Прогноз: Гастелум хоть и сбавил обороты, но чего у него не отнять — так это ударной мощи. Келвин бьет очень сильно, прямо как полутяжеловес. И такой соперник в лице Родригеза, традиционно испытывающий проблемы с серьезными ударниками, выглядит для Гастелума легкой мишенью.

    Ставка: Победа Келвина Гастелума за 1.42.

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    Гастелум — Родригез. В рамках турнира UFC Saudi Arabia 22 июня пройдет поединок Келвина Гастулема и Даниэля Родригеза в полусреднем весе. Начало — 22:50 (мск). / Ставка и прогноз на матч Гастелум — Родригез с коэффициентом 1.42.
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