В рамках турнира по профессиональному боксу в Манати 16 июня пройдет титульный поединок за пояс IBF с участием Субриэля Матиаса и Лиама Паро в первом полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Матиас — Паро: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Субриэль Матиас

Турнирное положение: Матиас является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Завоевал титул пуэрториканский боксер в феврале прошлого года. И пока что он еще не провел ни единой защиты пояса.

Последние бои: В прошлом году пуэрториканец взял пояс в поединке с Херемиасом Понсе. Тогда Матиас отправил своего соперника в нокаут уже в пятом раунде. Всего за 5 предыдущих слоев у него одно поражение и 4 победы. Но в рамках первого полусреднего дивизиона Субриэль еще не проигрывал.

Состояние бойца: Действующий чемпион мира является невероятным панчером. Все его 20 побед на профессиональном ринге были достигнуты нокаутами. А проигрыш от Петроса Ананяна в первом бою был единственным в карьере и в реванше он также сумел финишировать его.

Лиам Паро

Турнирное положение: Паро на данный момент располагается на пятой строчке в рейтинге первого полусреднего дивизиона по версии IBF. Ранее представитель Австралии добирался только до титулов чемпиона мира по юниорам. На взрослом уровне это будет первый поединок за пояс в его карьере.

Последние бои: В преддверии этого боя Лиам одержал победу нокаутом в шестом раунде над Колтоном Лавом. Австралиец ранее еще никому не проигрывал в своей карьере. Он вышел победителем из всех 24-х предыдущих боев.

Состояние бойца: Лиам плавно подбирается к своему пику. У него неплохое кардио и достойная защита от ударов. Однако главный минус Паро — это отсутствие опыта в противостояниях с топовыми соперниками.

Его класс с уровнем чемпиона просто несопоставим.

Статистика для ставок

Матиас выиграл все 20 боев в карьере нокаутами

Паро одержал 24 победы за 24 боя в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион мира Субриэль Матиас идет фаворитом у букмекеров в этом бою. На его победу можно поставить за 1.18. На победу Паро можно поставить за 5.20.

Прогноз: Матиас своим тяжелым ударом отправил в нокаут далеко не одного топового соперника. Тот Паро станет очередным бойцом в резюме чемпиона. С учетом статуса непобежденного боксера Лиам продержится 7-8 раундов, а далее обладатель пояса его финиширует.

Ставка: Тотал больше 7,5 за 1.72.