Субриэль Матиас
Турнирное положение: Матиас является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Завоевал титул пуэрториканский боксер в феврале прошлого года. И пока что он еще не провел ни единой защиты пояса.
Последние бои: В прошлом году пуэрториканец взял пояс в поединке с Херемиасом Понсе. Тогда Матиас отправил своего соперника в нокаут уже в пятом раунде. Всего за 5 предыдущих слоев у него одно поражение и 4 победы. Но в рамках первого полусреднего дивизиона Субриэль еще не проигрывал.
Состояние бойца: Действующий чемпион мира является невероятным панчером. Все его 20 побед на профессиональном ринге были достигнуты нокаутами. А проигрыш от Петроса Ананяна в первом бою был единственным в карьере и в реванше он также сумел финишировать его.
Лиам Паро
Турнирное положение: Паро на данный момент располагается на пятой строчке в рейтинге первого полусреднего дивизиона по версии IBF. Ранее представитель Австралии добирался только до титулов чемпиона мира по юниорам. На взрослом уровне это будет первый поединок за пояс в его карьере.
Последние бои: В преддверии этого боя Лиам одержал победу нокаутом в шестом раунде над Колтоном Лавом. Австралиец ранее еще никому не проигрывал в своей карьере. Он вышел победителем из всех 24-х предыдущих боев.
Состояние бойца: Лиам плавно подбирается к своему пику. У него неплохое кардио и достойная защита от ударов. Однако главный минус Паро — это отсутствие опыта в противостояниях с топовыми соперниками.
Его класс с уровнем чемпиона просто несопоставим.
Статистика для ставок
- Матиас выиграл все 20 боев в карьере нокаутами
- Паро одержал 24 победы за 24 боя в карьере
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион мира Субриэль Матиас идет фаворитом у букмекеров в этом бою. На его победу можно поставить за 1.18. На победу Паро можно поставить за 5.20.
Прогноз: Матиас своим тяжелым ударом отправил в нокаут далеко не одного топового соперника. Тот Паро станет очередным бойцом в резюме чемпиона. С учетом статуса непобежденного боксера Лиам продержится 7-8 раундов, а далее обладатель пояса его финиширует.
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Ставка: Тотал больше 7,5 за 1.72.