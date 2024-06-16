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    Матиас сокрушит Паро и сохранит пояс IBF?

    Матиас — Паро. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Манати, 16 июня 2024 года

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    Субриэль Матиас
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Манати 16 июня пройдет титульный поединок за пояс IBF с участием Субриэля Матиаса и Лиама Паро в первом полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Матиас — Паро: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Субриэль Матиас

    Турнирное положение: Матиас является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии IBF. Завоевал титул пуэрториканский боксер в феврале прошлого года. И пока что он еще не провел ни единой защиты пояса.

    Последние бои: В прошлом году пуэрториканец взял пояс в поединке с Херемиасом Понсе. Тогда Матиас отправил своего соперника в нокаут уже в пятом раунде. Всего за 5 предыдущих слоев у него одно поражение и 4 победы. Но в рамках первого полусреднего дивизиона Субриэль еще не проигрывал.

    Состояние бойца: Действующий чемпион мира является невероятным панчером. Все его 20 побед на профессиональном ринге были достигнуты нокаутами. А проигрыш от Петроса Ананяна в первом бою был единственным в карьере и в реванше он также сумел финишировать его.

    Лиам Паро

    Турнирное положение: Паро на данный момент располагается на пятой строчке в рейтинге первого полусреднего дивизиона по версии IBF. Ранее представитель Австралии добирался только до титулов чемпиона мира по юниорам. На взрослом уровне это будет первый поединок за пояс в его карьере.

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    • Последние бои: В преддверии этого боя Лиам одержал победу нокаутом в шестом раунде над Колтоном Лавом. Австралиец ранее еще никому не проигрывал в своей карьере. Он вышел победителем из всех 24-х предыдущих боев.

    Состояние бойца: Лиам плавно подбирается к своему пику. У него неплохое кардио и достойная защита от ударов. Однако главный минус Паро — это отсутствие опыта в противостояниях с топовыми соперниками.

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    Его класс с уровнем чемпиона просто несопоставим.

    Статистика для ставок

    • Матиас выиграл все 20 боев в карьере нокаутами

    • Паро одержал 24 победы за 24 боя в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион мира Субриэль Матиас идет фаворитом у букмекеров в этом бою. На его победу можно поставить за 1.18. На победу Паро можно поставить за 5.20.

    Прогноз: Матиас своим тяжелым ударом отправил в нокаут далеко не одного топового соперника. Тот Паро станет очередным бойцом в резюме чемпиона. С учетом статуса непобежденного боксера Лиам продержится 7-8 раундов, а далее обладатель пояса его финиширует.

    Ставка: Тотал больше 7,5 за 1.72.

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    Матиас — Паро. В рамках турнира по профессиональному боксу в Манати 16 июня пройдет титульный поединок за пояс IBF с участием Субриэля Матиаса и Лиама Паро в первом полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Матиас — Паро с коэффициентом 1.72.
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