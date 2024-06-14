В рамках турнира PFL vs Bellator 14 июня пройдет поединок Валентина Молдавского и Линтона Васселла в тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Молдавский — Васселл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Валентин Молдавский

Турнирное положение: Валентин Молдавский на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге Bellator. Он также является бывшим претендентом на титул в тяжелом дивизионе.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Валентина 3 победы и 2 поражения. Уступал он решением Райану Бейдеру и тому самому Васселлу нокаутом в первом раунде во втором их бою. Впрочем, далее российский боец одержал 2 убедительных победы.

Состояние бойца: После обидного поражения нокаутом от Васселла Молдавский набрал неплохой ход. Последнего соперника Анте Делию, бывшего претендента на титул PFL, он финишировал уже в первом раунде. В плане ударной мощи россиянин однозначно превосходит британского ветерана.

Линтон Васселл

Турнирное положение: Васселл занимает первую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона в Bellator. Английский ветеран, как и нынешний оппонент, бывший претендент на титул в этой весовой категории.

Последние бои: Статистика Линтона лучше, чем у его соперника. В активе британского тяжеловеса 4 победы и только один проигрыш за 5 боев. Уступил он только Денису Гольцову в предыдущем поединке нокаутом в третьем раунде. Как раз, именно эта неудача и прервала винстрик бойца.

Состояние бойца: Линтон очень опытный боец, который дрался в лиге Скотта Кокера на протяжении последних 11-ти лет и при этом всегда был в топе.

Но главный минус Васселла — это его возраст в 41 год. Возможно, по этой причине он и проиграл последний поединок.

Статистика для ставок

В активе британского тяжеловеса Васселла 4 победы и только один проигрыш за 5 боев

3 из четырех предыдущих боя с участием Молдавского заканчивались в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Валентин Молдавский, по мнению букмекеров, в этом противостоянии считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32. На успех Васселла предлагают поставить за 3.40.

Прогноз: Молдавский уже побеждал Васселла, а то, что случилось в реванше, вероятнее всего, случайность. Да и предыдущее поражение Линтона нокаутом говорит о том, что он уже пошел на спад. Тем временем, Валентин на подъеме. В этом бою россиянин финиширует Васселла также быстро, как и британец выиграл в их предыдущей встрече.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.05.