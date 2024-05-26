Джош Тейлор
Турнирное положение: Джош Тейлор бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем дивизионе. Но сейчас британец располагается на пятой строчке в рейтинге по версии WBO.
Последние бои: В пяти предыдущих поединках в активе Тейлора одно поражение и 4 победы. Он уступил единогласным решением судей Теофиму Лопесу и это единственное поражение в его карьере. А перед тем поединком Джош выиграл аналогичным образом у Джека Кэттерола, с которым ему предстоит встретиться вновь.
Состояние бойца: До недавнего времени Джош считался главной ударной силой в первом полусреднем дивизионе. Однако Лопес в последнем поединке устроил британцу настоящий декласс. Есть подозрение, что бывший абсолютный чемпион до сих пор не сумел прийти в себя.
Джек Кэттерол
Турнирное положение: Кэттерол располагается на шестой строчке в рейтинге первого полусреднего дивизиона по версии WBO. Он является бывшим претендентом на звание абсолютного чемпиона мира.
Последние бои: У Джека аналогичная статистика как и у его соперника — 4 выигранных поединков и одно поражение за 5 предыдущих боев. Проигрыш Джошу Тейлору в их первом поединке стал единственным за всю его карьеру.
Состояние бойца: После неудачи в первом противостоянии с Тейлором Кэттерол сумел реанимировать карьеру и одержал 2 победы кряду.
Сначала он разобрался с Даррой Фоули, а затем избивал все 12 раундов именитого Хорхе Линареса. Обоих одолел по очкам.
Статистика для ставок
- У Джека Кэттерола 4 выигранных поединков и одно поражение за 5 предыдущих боев
- 3 последних боя Тейлора дошли до судейского решения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии у букмекеров небольшим фаворитом идет Джек Кэттерол. На его победу можно поставить за 1.78. На успех Тейлора предлагают сделать ставку за 2.25.
Прогноз: В предыдущем поединке Тейлор выглядел просто ужасно. Он был полностью деклассирован Лопесом, который поднялся в первый полусредний вес из легкого дивизиона. Очевидно, что у Джоша начался спад. И это отличный шанс для Джека Кэттерола добыть заветную победу в реванше.
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Ставка: Победа Джека Кэттерола за 1.78.