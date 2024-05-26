В рамках турнира по профессиональному боксу в Лидсе 26 мая пройдет поединок Джоша Тейлора и Джека Кэттерола в первом полусреднем весе. Начало — 01:30 (мск). Тейлор — Кэттерол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джош Тейлор

Турнирное положение: Джош Тейлор бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем дивизионе. Но сейчас британец располагается на пятой строчке в рейтинге по версии WBO.

Последние бои: В пяти предыдущих поединках в активе Тейлора одно поражение и 4 победы. Он уступил единогласным решением судей Теофиму Лопесу и это единственное поражение в его карьере. А перед тем поединком Джош выиграл аналогичным образом у Джека Кэттерола, с которым ему предстоит встретиться вновь.

Состояние бойца: До недавнего времени Джош считался главной ударной силой в первом полусреднем дивизионе. Однако Лопес в последнем поединке устроил британцу настоящий декласс. Есть подозрение, что бывший абсолютный чемпион до сих пор не сумел прийти в себя.

Джек Кэттерол

Турнирное положение: Кэттерол располагается на шестой строчке в рейтинге первого полусреднего дивизиона по версии WBO. Он является бывшим претендентом на звание абсолютного чемпиона мира.

Последние бои: У Джека аналогичная статистика как и у его соперника — 4 выигранных поединков и одно поражение за 5 предыдущих боев. Проигрыш Джошу Тейлору в их первом поединке стал единственным за всю его карьеру.

Состояние бойца: После неудачи в первом противостоянии с Тейлором Кэттерол сумел реанимировать карьеру и одержал 2 победы кряду.

Сначала он разобрался с Даррой Фоули, а затем избивал все 12 раундов именитого Хорхе Линареса. Обоих одолел по очкам.

Статистика для ставок

У Джека Кэттерола 4 выигранных поединков и одно поражение за 5 предыдущих боев

3 последних боя Тейлора дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии у букмекеров небольшим фаворитом идет Джек Кэттерол. На его победу можно поставить за 1.78. На успех Тейлора предлагают сделать ставку за 2.25.

Прогноз: В предыдущем поединке Тейлор выглядел просто ужасно. Он был полностью деклассирован Лопесом, который поднялся в первый полусредний вес из легкого дивизиона. Очевидно, что у Джоша начался спад. И это отличный шанс для Джека Кэттерола добыть заветную победу в реванше.

Ставка: Победа Джека Кэттерола за 1.78.