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    Кто выйдет победителем из битвы Гарбрандта и Фигередо?

    Гарбрандт — Фигерело. Ставка (к. 3.33) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гарбрандт — Фигерело
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    Коди Гарбрандт (справа)
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Коди Гарбрандта и Дейвисона Фигередо в легчайшем весе. Начало — 01:05 (мск). Гарбрандт — Фигерело: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коди Гарбрандт

    Турнирное положение: Коди Гарбрандт бывший чемпион этой весовой категории, но сейчас его даже нет в рейтинге. Однако после ряда удачных выступлений он получил шанс вернуться туда.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Коди 3 победы и 2 поражения. К этому противостоянию бывший чемпион подходит после двух выигрышей кряду. Он одолел единогласным решением судей Тревина Джайалса, затем нокаутировал в первом раунде Брайана Келлехера.

    Состояние бойца: Коди после затишья в 2 года набирает обороты. Габрандт обладает хорошим футворком и мощным ударом. Единственный вопрос заключается в том, способен ли он сам держать удар, ведь прозвище стеклянная челюсть уже давно закрепилось за экс-чемпионом.

    Дейвисон Фигередо

    Турнирное положение: Фигередо Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона. В предыдущем бою бразилец дебютировал в категории до 61 кг кг и в итоге сумел подняться на восьмую строчку в рейтинге этой весовой.

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  • 29/03/2024

    • Последние бои: У Дейвисона 2 победы, ничья и 2 поражение за 4 последних поединка. Причем 4 из них он провел против одного и того же соперника Брэндона Морено. В предыдущем своем бою бразилец одолел Роба Фонта единогласным решением судей.

    Состояние бойца: По итогам противостояния с Морено можно сделать вывод, что Фигередо потерял в скорости и уже не может драться в высочайшем темпе в стойке.

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    Но вот в борьбе он очень хорош. Здесь к экс-чемпиону вопросов нет.

    Статистика для ставок

    • У Коди Гарбрандта 3 победы и 2 поражения за 5 последних боев

    • У Дейвисона Фигередо 2 победы, ничья и 2 поражения за 5 последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Дейвисона Фигередо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу Гарбрандта предлагают сделать ставку за 3.33.

    Прогноз: В последних двух поединках Коди не позволял соперникам валить себя на землю. Конечно, уровень БЖЖ Фигередо гораздо выше, но не стоит забывать, что любой поединок начинается в стойке. И пока Дейвисон будет искать шанса для тейкдауна, Гарбрандт может наградить его нокаутом и закончить бой досрочно в свою пользу.

    Ставка: Победа Коди Гарбрандта за 3.33.

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    Ставка и прогноз на матч Гарбрандт — Фигерело с коэффициентом 3.33. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Кто выйдет победителем из битвы Гарбрандта и Фигередо?
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