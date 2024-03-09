В рамках турнира в Саудовской Аравии по профессиональному боксу 9 марта пройдет титульный поединок Чжана Чжилэя и Джозефа Паркера в тяжелом. Начало — 00:30 (мск). Чжилэй — Паркер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чжан Чжилэй

Турнирное положение: Китайский боксер является обладателем временного титула в тяжелом дивизионе по версии WBO. От статуса претендента на основной пояс его отделяет лишь одна победа.

Последние бои: За 5 последних поединков у Чжана Чжилэя 4 победы и одно поражение. Проигрывал он только непобежденному Филипу Хрговичу спорным решением в конкурентном противостоянии. Временный титул WBO китаец завоевал в прошлом году, отобрав его у Джойса. В обоих поединках Чжан нокаутировал Джо еще до начала шестого раунда.

Состояние бойца: Несмотря на возраст в 40 лет, Чжилэй не испытывает никаких проблем с выносливостью. Он активно работает первым номером, а его главным преимуществом являются габариты и мощный удар. Плюс ко всему, неудобство для соперников заключается в том, что Чжан левша.

Джозеф Паркер

Турнирное положение: Паркер бывший временный чемпион в тяжелом весе по версии WBO. Сейчас он второй номер рейтинга по данной линии. Также австралиец располагается на третьем месте в ростере боксеров от WBA и WBC.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе австралийского боксера 4 победы и одно поражение. В предыдущем бою он сенсационно одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Состояние бойца: Победа над Уайлдером однозначно перезагрузила карьеру Паркера в медийном плане. Но, прежде всего, возникает вопрос: почему же австралиец победил Деонтея? Есть подозрение, что «бронзовый бомбардировщик» был просто не в форме.

Об этом говорит тот факт, что всем топам, пребывавшим на пике, Джозеф проиграл в одностороннем порядке. В большинстве случаев Паркер гроза середняков, но не более.

Статистика для ставок

Чжан Чжилэй выиграл 4 из пяти предыдущих поединков досрочно

Паркер потерпел только одно поражение за 5 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом 40-летнего Чжана Чжилэя. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47. На победу Паркера предлагают сделать ставку за 2.90.

Прогноз: Паркер ранее падал в нокаут от Джо Джойса, которого китаец ранее дважды удосрочил, причем очень легко. У Джозефа по отношению к Чжилэю есть преимущество в скорости. Но у китайца плюсов еще больше: он обладает более сильным ударом, гораздо массивнее Паркера и никому не проигрывал досрочно в отличии от грядущего противника. Буквально первый пропущенный удар для Джозефа может стать последним в этом бою.

Ставка: Победа Чжана Чжилэя нокаутом за 2.09.