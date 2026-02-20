В экспрессе разберем игры в чемпионатах Италии, Англии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 21 февраля с коэффициентом для ставки за 4.90.

«Ювентус» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» переживает крайне сложный период: в пяти последних матчах команда добилась лишь одной победы, а календарь продолжает подбрасывать тяжёлые испытания. Туринцы недавно сыграли в Лиге чемпионов против «Галатасарая» в Стамбуле, где после отличного начала быстро оказались в роли догоняющих. Травмы, удаление Кабаля и пропущенные голы поставили «Старую синьору» в сложное положение, а команда вынуждена бороться с психологическим давлением и кадровыми проблемами.

В чемпионате ситуация также не радует. В матче с «Интером» «Ювентус» имел шансы на очки, но автогол Камбьясо, удаление Калюлю и поздний пропущенный мяч от Зелинского оставили туринцев без победы. Ранее команда разделила очки с «Лацио» и выбыла из Кубка Италии, уступив «Аталанте». Плотный календарь не даёт возможности полноценного восстановления, а физическая и психологическая усталость игроков накапливается.

Предстоящий ответный матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов станет приоритетом для Спалетти. «Ювентусу» необходимо не просто выиграть, но и сделать это с разницей более трёх мячей, что делает ротацию состава практически неизбежной.

«Комо» обладает одной из самых надёжных оборонительных линий в чемпионате, что дополнительно осложняет задачу «Ювентуса». В этих условиях сложно рассчитывать на победу туринцев, и ставка на непроигрыш гостей кажется более разумной.

Ставка: «Комо» не проиграет за 1.71.

«Бавария» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

В этом сезоне «Бавария» продолжает наводить страх на соперников как в Германии, так и в Лиге чемпионов. Однако футбол — игра непредсказуемая, и величие команды легко может быть утрачено за считанные недели. Если представить, что «Бавария» столкнётся со спадом в начале марта, это может привести к вылету на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и потерям очков в матчах с «Боруссией» Дортмунд и «Байером», что оставит мюнхенцев в роли догоняющих в Бундеслиге. В таком случае восхваляющие команду Винсана Компани критики быстро сменят тон.

«Айнтрахт» этот сезон проваливает и вряд ли сможет удивить футбольное сообщество. На поле чемпиона Германии команда постарается действовать максимально спокойно, сосредоточившись на обороне. Букмекеры не дают гостям шансов.

Мюнхенский клуб провёл последний официальный матч неделю назад в Бремене, что даёт роскошный срок для подготовки. При этом «Баварии» чаще удаётся громить соперников, когда от неё этого не ожидают.

«Айнтрахт» под руководством Риеры стабилизировал оборону: за два последних матча команда пропустила лишь один мяч. Поэтому можно ожидать, что матч не порадует болельщиков голевой феерией.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.65.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Манчестер Сити» в этом сезоне прилагает максимум усилий, чтобы вернуть чемпионский титул на «Этихад». Команда Хосепа Гвардиолы демонстрирует стабильную игру и ведёт упорную борьбу с «Арсеналом». В среду «канониры» дали «горожанам» шанс сократить отставание в турнирной таблице. В случае победы над «Ньюкаслом» «Сити» будет всего на два очка позади лидера, а впоследствии это отставание можно нивелировать в оставшихся одиннадцати турах.

Недавно «Арсенал» имел десятиочковое преимущество, но две неудачи менее чем за полторы недели резко сократили разрыв. «Ньюкасл» приедет на «Этихад» в хорошем настроении после разгрома «Карабаха» в предварительном раунде Лиги чемпионов со счётом 6:1. Уже в первом тайме четыре гола забил Энтони Гордон. Однако в АПЛ команда Эдди Хау занимает лишь десятое место, демонстрируя нестабильность.

Букмекеры считают хозяев поля явными фаворитами. А «сорокам» предстоит долгий перелёт и участие в недавнем матче в Баку основным составом.

«Ньюкасл» неплохо проявил себя в трёх последних встречах: выездная победа над «Тоттенхэмом», успех в национальном кубке благодаря удалению в составе «Астон Виллы» и разгром «Карабаха». Но до этого клуб не выигрывал пять матчей подряд, поэтому переоценивать гостей не стоит. Учитывая мотивацию «Манчестер Сити» и разницу в классе команд, хозяева добьются уверенной победы.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.74.

Общий коэффициент — 4.90.