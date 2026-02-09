В экспрессе разберем матчи в чемпионате Англии и Кубке Италии.

«Челси» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Начало года ознаменовалось громкой новостью — «Челси» расстался с Энцо Мареской. Формально у руководства были основания ссылаться на спортивные результаты, однако за полтора сезона итальянский специалист успел завоевать с клубом европейский и мировой трофеи. В итоге решающим фактором стало скорее отсутствие полного доверия со стороны боссов «синих».

На смену Мареске из «Страсбура» пришёл Лиам Росеньор. Под его руководством команда чаще побеждает, но серьёзные проверки, в частности двухматчевое противостояние с «Арсеналом» в Кубке английской лиги, оказались неудачными.

«Лидс» прошлый сезон завершил триумфом в Чемпионшипе и теперь сосредоточен на сохранении места в Премьер-лиге. Болельщики клуба до сих пор вспоминают времена полуфинала Лиги чемпионов и мечтают о возвращении былых успехов. Сейчас «павлины» идут шестнадцатыми, имея шестиочковый запас над зоной вылета, где находится «Вест Хэм». До конца чемпионата остаётся ещё тринадцать туров, поэтому команда Даниэля Фарке продолжает настраиваться на максимальный результат в каждом матче.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи хозяев поля. За последний месяц под руководством Росеньора игра «Челси» как минимум не ухудшилась по сравнению с периодом Марески. Некоторый спад формы переживал Коул Палмер, но в предыдущем туре он оформил хет-трик уже к перерыву в матче с «Вулверхэмптоном».

Лондонцы занимают пятое место и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов, где главным конкурентом неожиданно стал набравший ход «Манчестер Юнайтед». Чтобы не отстать от соперника, «синим» необходимо стабильно набирать очки. «Лидс» в последние недели демонстрирует неплохие результаты, а домашняя победа над «Ноттингем Форест» показала, что недооценивать эту команду нельзя.

Ставка: Победа «Челси» за 1.55.

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

В середине января «Манчестер Юнайтед» вновь сменил главного тренера — клуб расстался с Рубеном Аморимом и доверил команду Майклу Кэррику, ранее работавшему с «Мидлсбро». Такое назначение выглядело логичным: экс-полузащитник провёл большую часть игровой карьеры на «Олд Траффорд», выиграл с клубом множество трофеев и прекрасно знаком с внутренней кухней манкунианцев.

Уже спустя несколько недель в команде заметно оживление — игроки действуют свободнее, а серия побед позволила «красным дьяволам» включиться в борьбу за места в зоне Лиги чемпионов.

«Вест Хэм» пережил похожий переломный период. До начала января «молотобойцы» выглядели одним из главных кандидатов на вылет, находясь на одном уровне с «Бернли» и «Вулверхэмптоном». Однако в последние недели ситуация изменилась: идеи Нуну Эшпириту Санту начали приносить результат, а игра команды стала заметно более организованной. Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи гостей.

Прогнозы и ставки на футбол

Хотя состав «Юнайтед» изобилует звёздами, «Вест Хэм» сейчас выделяется именно командной работой и выиграл три из четырёх последних матчей. Нуну Санту способен выстроить грамотный план на игру против соперника, находящегося на эмоциональном подъёме.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.10.

«Наполи» — «Комо»

Футбол. Кубок Италии

В последних встречах «Наполи» обыгрывал в основном соперников ниже классом. Минимальные победы над «Сассуоло» (1:0) и «Фиорентиной» (2:1) получились прагматичными, а матч с «Дженоа» (3:2) — нервным и драматичным: неаполитанцы остались вдесятером, потеряли Скотта Мактоминея, но всё же завоевали три очка.

Сезон складывается тяжело — ранний вылет из еврокубков и отставание от миланских клубов давят на команду. В Кубке Италии «Наполи» прошёл только один раунд, одолев «Кальяри» в серии 11-метровых.

Команда Сеска Фабрегаса проводит впечатляющий сезон и даже может попасть в еврокубки. В новом году «Комо» уступил лишь однажды, демонстрируя футбол с акцентом на контроль мяча.

В последних трёх поединках Серии А команда не пропускала: разгромила «Лацио» (3:0) и «Торино» (6:0), а с «Аталантой» сыграла 0:0. В Кубке Италии «Комо» взял верх над «Зюдтиролем», «Сассуоло» и «Фиорентиной».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27.

