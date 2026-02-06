В этом экспрессе разберем игры АПЛ, Лиги 1 и Серии А.

«Борнмут» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

Этот сезон получается для «Борнмута» не самым простым. После многочисленных летних потерь команда Андони Ираолы никак не может отправиться и играет очень нестабильно, располагаясь в середине турнирной таблицы, ближе к зоне вылета.

А тут еще в зимнее трансферное окно ушел в «Манчестер Сити» лидер «вишенок» Антуан Семеньо. Также в предстоящей игре «Борнмут» не досчитается еще нескольких ведущих футболистов (Клюйверта, Тавернье и Адамса), а скамейка у команды не самая длинная.

«Астон Вилла» тоже подойдет к этому матчу не в оптимальном составе. Сейчас травмированы Камара, Тилеманс и Макгинн, но в отличие от соперника они для команды Унаи Эмери не настолько критичны. Там больше глубина состава и бирмингемцы неплохо поработали на зимнем трансферном рынке.

В команду вернулись после не лучших аренд в Серии А Леон Бэйли и Дуглас Луис, и оба уже сыграли в последнем туре с «Брентфордом» (0:1). Также в атаку был подписан Тэмми Абрахам, который вышел в основе и смотрелся неплохо. Сейчас «Астон Вилла» располагается в таблице АПЛ на третьей строчке с 46 очками и точно не слабее «Борнмута».

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,82.

«Брест» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

В настоящий момент «Брест» располагается на 12-м месте с 23 очками в таблице чемпионата Франции и показывает в последнее время футбол неплохого качества. В команде нет потерь, состав очень сыгран и им уже который год успешно руководит Эрик Руа.

В прошлом туре «Брест» упустил победу в игре с «Ниццей», быстро поведя со счетом 2:0, но затем расслабился и позволил сопернику сравнять счет. Это давняя слабость команды, но на своем поле она обычно играет намного сильнее и более сконцентрировано.

После зимней паузы «Лорьян» является одной из главных сенсаций чемпионата, выдав серию из четырех побед кряду, а до этого сыграла вничью. Тем не менее, запаса прочности у подопечных Оливье Панталони не наблюдается, во многих встречах она не заслуживала победы.

Прогнозы и ставки на футбол

В игре 20-го тура Лиги 1 «Лорьян» выиграл дома у «Нанта» (2:1), соперник играл лучше, но допустил две грубые ошибки в обороне, которыми воспользовался соперник. Ранее похожая история была и с «Ренном» (2:0). На своем поле «Брест» во главе с Ажорком и Дель Кастильо способен остановить победную поступь гостей, а за такой высокий коэффициент выбор более чем оправдан.

Наш прогноз: победа хозяев за 2,30.

«Фиорентина» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Неудачная серия «Фиорентины» в чемпионате Италии продолжается и она никак не может выбраться из зоны вылета. Но все равно игра «фиалок» в последних турах смотрится неплохо, а у фанатов появились признаки для оптимизма.

Главный тренер Паоло Ваноли смог стабилизировать состав и определиться с игровой схемой, а мощная работа на трансферном рынке нового спортивного директора Фабио Паратичи с покупками Брешианини, Фаббьана, Ругани, Харрисона и Саломона неплохо укрепила команду. Да и прежние лидеры Гюдмюнссон, Кин, Комуццо и Мандрагора постепенно приходят в себя.

На протяжении всего сезона руководство и болельщики «Торино» высказывают недовольство работой главного тренера Роберто Барони. Хотя отставка так и не последовала, но давление на него продолжает нарастать и поражение от «фиалок» может стать для него судьбоносным.

Пока «Торино» занимает 13-е место в таблице Серии А и на 9 очков опережает «Фиорентину». В этой игре гости не досчитаются капитана Николы Влашича (дисквалифицирован), значение которого в этом сезоне трудно переоценить. Сейчас он явный лидер и двигатель команды, а равноценной замены ему попросту нет.

Наш прогноз: победа «Фиорентины» за 1,77.

