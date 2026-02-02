В очередном экспрессе рассмотрим матч в Зимнем кубке РПЛ, а также игры в Кубках Германии и Испании

«Зенит» — «Динамо» Москва

Футбол. Зимний кубок РПЛ

Очередной розыгрыш Зимнего кубка РПЛ предполагает участие четырёх команд, которые сыграют между собой в одной группе по круговой системе. Матч-открытие сведёт петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Сине-бело-голубые подходят к соревнованиям в статусе действующего победителя турнира.

Коллектив Сергея Семака активно работает над обновлением состава в зимнее трансферное окно. Клуб расстался с рядом игроков, включая Жерсона и Матео Кассьерру, и при этом усилился точечными приобретениями. В январе ряды «Зенита» пополнили защитник Игорь Дивеев, перешедший из ЦСКА, а также Джон Джон, который был заявлен в качестве свободного агента.

Московский клуб ещё по ходу первой части сезона определился с фигурой главного тренера. Руководство «Динамо» решило не искать новые варианты и утвердило Ролана Гусева, ранее уже работавшего с командой в статусе исполняющего обязанности. Трансферная активность бело-голубых выглядит более сдержанной: был оформлен переход Давида Рикардо из «Ботафого», а Денис Макаров отправился в аренду в турецкий «Кайсериспор» сроком на полгода.

В нынешнем сезоне «Зенит» и «Динамо» уже трижды пересекались на поле — два раза в рамках Кубка России и один раз в чемпионате. Петербуржцы выиграли два матча, а москвичи сумели взять верх в одной кубковой встрече. Стоит отдать предпочтение «Зениту», который выглядит более цельным и стабильным.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.66.

«Байер» — «Санкт-Паули»

Футбол. Кубок Германии

Леверкузенцы выбрались из кризиса, который настиг их в самом начале года. Три поражения подряд всерьёз насторожили болельщиков, но реакция команды последовала оперативно. Минимальная, но важная победа над «Вердером» (1:0) стала отправной точкой, после чего «Байер» уверенно разобрался с «Вильярреалом» (3:0) в Лиге чемпионов и «Айнтрахтом» (3:1) в Бундеслиге. Перед кубковым матчем леверкузенцы находятся в отличном игровом тонусе.

Атакующая линия «Байера» в этом сезоне не всегда демонстрирует стабильность, но по качеству созидания команда входит в число лучших в Германии. В двух предыдущих играх хозяева забивали по три мяча — примерно столько же они в среднем оформляют в домашних встречах Кубка.

Гости не знают вкуса побед уже шесть матчей подряд. В последний раз «Санкт-Паули» радовал своих болельщиков ещё в середине декабря, когда дома обыграл прямого конкурента в борьбе за выживание — «Хайденхайм» (2:1). Выбраться из зоны вылета «Санкт-Паули» пока не удаётся, хотя коллектив старается выжимать максимум из доступных ресурсов.

В Леверкузене «Санкт-Паули» удалось победить лишь однажды. Произошло это ровно полвека назад. С тех пор в 11 официальных встречах на поле «Байера» «Санкт-Паули» потерпел семь поражений и четырежды сыграл вничью.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

«Альбасете» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании

Ещё совсем недавно «Альбасете» находился среди аутсайдеров Сегунды, однако за последний месяц ситуация кардинально изменилась. Кастильцы поднялись в середину таблицы и при сохранении текущего темпа вполне могут включиться в гонку за зону плей-офф.

Переломным моментом стала сенсационная победа над «Реалом» в 1/8 финала Кубка Испании (3:2), когда решающий мяч был забит уже в компенсированное время. После этого команда выиграла три встречи кряду в чемпионате. Причём успехи в Кубке не ограничились мадридским грандом: в 1/16 финала «Альбасете» прошёл и «Сельту», сыграв 2:2 и оказавшись точнее в серии пенальти.

Каталонцы выиграли 15 из 16 последних матчей во всех турнирах, уступив лишь «Реалу Сосьедад» (1:2). «Барселона» стабильно добивается нужного результата во всех турнирах: уверенно продвигается в Кубке, выиграла Суперкубок Испании, лидирует в Ла Лиге и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Даже при неидеальной реализации каталонцы компенсируют это объёмом создаваемых моментов.

Рафинья и Жюль Кунде были заменены в игре с «Эльче» из-за небольшого дискомфорта, и Ханс-Дитер Флик, скорее всего, предоставит им отдых. Массовой ротации ожидать не стоит. Благодаря выходу в 1/8 финала ЛЧ февральский календарь у «Барселоны» не самый плотный.

Ставка: Обе забьют за 1.78.

