Экспресс дня 22 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Испании и Франции На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Нант» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

«Нант» в таблице Лиги 1 идет на 14-й строчке. В активе команды 30 очков по итогам 28 матчей. «Нант» одержал 7 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

В апреле «Нант» провел два матча. У команды одна победа и одно поражение. «Канарейки» в гостях одолели «Ниццу» со счетом 2:1, а затем в гостях уступили «Ренну» (1:2).

«ПСЖ» готовится к матчу в отличном настроении. Парижане уже досрочно завоевали чемпионский титул. Теперь можно сосредоточиться на Лиге чемпионов.

В Лиге 1 «ПСЖ» последний раз терял очки в январе. Выигрышная серия команды в чемпионате Франции составляет 10 матчей. Вряд ли «ПСЖ» в предстоящей встрече не завоюет три очка.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.43.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ уже пять матчей. Последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 8 марта. Тогда «Сити» не набрал очков во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).

В таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» располагается на 4-й строчке. У команды 58 набранных очков. «Манчестер Сити» надеется по итогам сезона завоевать медали, чтобы попасть в Лигу чемпионов-2025/26.

«Астон Вилла» в таблице чемпионата Англии располагается на 7-й позиции. У команды 57 набранных очков. В апреле команда Унаи Эмери выиграла все четыре матча. Ранее удалось одолеть «Брайтон», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон» и «Ньюкасл».

Прогнозы и ставки на футбол

В матче первого круга «Астон Вилла» дома отпраздновала викторию. Команда победила со счетом 2:1. Чем ответит «Манчестер Сити» на своей арене?

Ставка: Обе забьют за 1.50.

«Барселона» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» надеется стать чемпионом Испании-2024/25. Сейчас каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги. Набрано 73 очка в 32-х встречах.

В 2025 году «Барселона» ни разу не проиграла. Последний раз сине-гранатовые уступали 21 декабря 2024 года. Тогда каталонцы дома потерпели поражение во встрече с мадридским «Атлетико» (1:2).

«Мальорка» в таблице Примеры находится на седьмой позиции. Клуб записал в актив 44 очка по итогам 32-х матчей. У островитян 12 побед, 8 ничьих и 12 поражений.

Букмекеры не сомневаются в победе «Барселоны». Каталонцы вряд ли потеряют очки в родных стенах. В первом круге сине-гранатовые устроили сопернику разгром. «Барса» добилась победы со счетом 5:1. Сейчас сценарий может повториться.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.45.

Общий коэффициент — 3.11.