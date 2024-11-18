Сербия — Дания
Лига наций
Сербия находится на 3-м месте в таблице. У команды 5 очков по итогам пяти сыгранных матчей. Сербы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и два раза уступили.
В ноябре Сербия провела один матч. Команда в гостях встречалась со Швейцарией. Игра закончилась вничью 1:1.
Датчане располагаются на второй позиции в таблице. У сборной 7 набранных очков. Отставание от лидирующей Испании составляет 6 баллов.
Сербия и Дания последний раз встречались 8 сентября. Тогда сильнее оказались скандинавы. Дания победила со счетом 2:0.
Ставка: Сербия не проиграет за 1.43.
Испания — Швейцария
Лига наций
Испания возглавляет квартет. У команды 13 набранных очков. Испанцы одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и ни разу не проиграли.
На данный момент у испанцев четырехматчевая выигрышная серия. Последний раз команда теряла очки в сентябре. Тогда была ничья с Сербией (0:0).
Швейцария находится на последнем месте в группе. Команда в пяти встречах ни разу не победила. У швейцарцев две ничьи и три поражения.
Последняя встреча между командами прошла в сентябре. Тогда Испания оказалась сильнее. Сборная в гостях разгромила Швейцарию со счетом 4:1. Как будет на этот раз?
Ставка: Победа Испании за 1.51.
Болгария — Беларусь
Лига наций
Болгария в текущем месяце добилась одной победы. Команда на выезде встречалась с Люксембургом. Гости победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Андриан Краев.
В квартете болгары находятся на 2-й позиции. У сборной 8 набранных очков. В пяти матчах Болгария добилась двух побед.
Беларусь располагается на 3-м месте в группе. Ниже сборная точно не опустится. Таким образом, в Лигу D из этого квартета досрочно отправилась сборная Люксембурга.
В предстоящем матче букмекеры уверены в победе Болгарии. Хозяева должны завоевать три очка. В первой встрече 5 сентября команды не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 0:0.
Ставка: Победа Болгарии за 1.70.
Общий коэффициент — 3.67.
Общий коэффициент: 3.67.