В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Сербия — Дания

Лига наций

Сербия находится на 3-м месте в таблице. У команды 5 очков по итогам пяти сыгранных матчей. Сербы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и два раза уступили.

В ноябре Сербия провела один матч. Команда в гостях встречалась со Швейцарией. Игра закончилась вничью 1:1.

Датчане располагаются на второй позиции в таблице. У сборной 7 набранных очков. Отставание от лидирующей Испании составляет 6 баллов.

Сербия и Дания последний раз встречались 8 сентября. Тогда сильнее оказались скандинавы. Дания победила со счетом 2:0.

Ставка: Сербия не проиграет за 1.43.

Испания — Швейцария

Лига наций

Испания возглавляет квартет. У команды 13 набранных очков. Испанцы одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и ни разу не проиграли.

На данный момент у испанцев четырехматчевая выигрышная серия. Последний раз команда теряла очки в сентябре. Тогда была ничья с Сербией (0:0).

Швейцария находится на последнем месте в группе. Команда в пяти встречах ни разу не победила. У швейцарцев две ничьи и три поражения.

Прогнозы и ставки на футбол

Последняя встреча между командами прошла в сентябре. Тогда Испания оказалась сильнее. Сборная в гостях разгромила Швейцарию со счетом 4:1. Как будет на этот раз?

Ставка: Победа Испании за 1.51.

Болгария — Беларусь Лига наций

Болгария в текущем месяце добилась одной победы. Команда на выезде встречалась с Люксембургом. Гости победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Андриан Краев.

В квартете болгары находятся на 2-й позиции. У сборной 8 набранных очков. В пяти матчах Болгария добилась двух побед.

Беларусь располагается на 3-м месте в группе. Ниже сборная точно не опустится. Таким образом, в Лигу D из этого квартета досрочно отправилась сборная Люксембурга.

В предстоящем матче букмекеры уверены в победе Болгарии. Хозяева должны завоевать три очка. В первой встрече 5 сентября команды не выявили сильнейшего. Была зафиксирована ничья 0:0.

Ставка: Победа Болгарии за 1.70.

Общий коэффициент — 3.67.

Общий коэффициент: 3.67.