Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

17 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» борется за лидерство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Миннесота Юнайтед» набрал 40 зачетных пунктов в 22 матчах. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миннесота Юнайтед» переиграла «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Чикаго Файр» (3:1). А вот поединок с «Хольштайном» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Миннесота Юнайтед» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» нынче выглядит убедительно. Команда победила в двух своих последних поединках.

Причем «Миннесота Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Лос-Анджелесу». В пяти последних очных поединках команда выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидеру.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» нынче относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лос-Анджелес» в 19 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Лос-Анджелес» одолел «Даллас» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (3:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Ванкуверу».

При этом «Лос-Анджелес» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 19 поединках МЛС.

При этом «Лос-Анджелес» победил в 9 матчах чемпионата. А вот потенциально команда может быть второй в своей конференции.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый четвертый свой поединок.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

Обе команды победили в 2 своих последних поединках

«Лос-Анджелес» не пропускал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен подтянуться к лидерам, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и в двух последних очных встречах «Лос-Анджелес» переиграл соперника.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75