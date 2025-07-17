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    Три очка для «Лос-Анджелеса»?

    Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес»
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    Артём Смоляков
    17 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 17 Июля 2025 года

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •  Миннесота Юнайтед 03:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» борется за лидерство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Миннесота Юнайтед» набрал 40 зачетных пунктов в 22 матчах. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами.

    Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миннесота Юнайтед» переиграла «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (4:1).

    До того команда нанесла поражение «Чикаго Файр» (3:1). А вот поединок с «Хольштайном» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Миннесота Юнайтед» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» нынче выглядит убедительно. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Причем «Миннесота Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Лос-Анджелесу». В пяти последних очных поединках команда выиграла 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидеру.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» нынче относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лос-Анджелес» в 19 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Лос-Анджелес» одолел «Даллас» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (3:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Ванкуверу».

    При этом «Лос-Анджелес» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 19 поединках МЛС.

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    При этом «Лос-Анджелес» победил в 9 матчах чемпионата. А вот потенциально команда может быть второй в своей конференции.

    Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый четвертый свой поединок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

    • Обе команды победили в 2 своих последних поединках

    • «Лос-Анджелес» не пропускал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен подтянуться к лидерам, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и в двух последних очных встречах «Лос-Анджелес» переиграл соперника.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес?

    Матч Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес состоится 17 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота Юнайтед — Лос-Анджелес?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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