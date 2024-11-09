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    «Бохум» и «Байер» сыграют результативно, «Манчестер Сити» прервет серию неудач

    Экспресс дня 9 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 ноября
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    Хосеп Гвардиола
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бохум» — «Байер»

    Чемпионат Германии

    «Бохум» проваливает нынешний сезон. Команда замыкает турнирную таблицу. У «Бохума» одно набранное очко по итогам девяти встреч.

    Проигрышная серия «Бохума» составляет пять матчей. Фанаты бьют тревогу. Очень много проблем в обороне. В последних трех играх Бундеслиги «Бохум» умудрился пропустить 15 голов.

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  • 19/10/2024

    • «Байер» в текущем сезоне выступает не так успешно, как в предыдущем. Сейчас клуб находится в топ-4. «Байер» набрал 16 очков в девяти встречах. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 7 баллов.

    В ноябре «Байер» еще не побеждал. Клуб разошелся миром со «Штутгартом» (0:0), а также уступил «Ливерпулю» (0:4) в Лиге чемпионов.

    Ставка: ТБ 3 за 1.40.

    «Ювентус» — «Торино»

    Чемпионат Италии

    «Ювентус» располагается на 6-й позиции в таблице Серии А. У команды 21 набранное очко по итогам 11 матчей. Туринский клуб одержал 5 побед и 6 раз сыграл вничью. Пока у «Старой синьоры» нет ни одного поражения.

    Единственный раз «Ювентус» уступил в Лиге чемпионов. Это произошло 22 октября. Туринский коллектив дома уступил «Штутгарту» со счетом 0:1.

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    «Торино» идет в середине турнирной таблицы. Но на дерби с «Ювентусом» у команды особый настрой. «Быки» сделают всё, чтобы отобрать очки у фаворита.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последний раз команды встречались в апреле 2024 года. Выявить сильнейшего не удалось. Матч завершился вничью 0:0.

    Ставка: Обе не забьют за 1.61.

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    Чемпионат Англии

    «Брайтон» находится на 8-м месте в таблице. У команды 16 очков по итогам 10 встреч. Однако в последних матчах результаты «Брайтона» удачными не назовешь.

    В предыдущих трех встречах «Брайтон» один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда не побеждает с 19 октября. Тогда в гостях был обыгран «Ньюкасл» со счетом 1:0.

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  • 01/11/2024

    • «Манчестер Сити» находится на 2-й позиции в таблице. Клуб набрал 23 очка в 10 встречах. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два балла.

    У «Манчестер Сити» наметился кризис. У подопечных Хосепа Гвардиолы трехматчевая проигрышная серия. Удастся ли обыграть «Брайтон»? Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» сможет завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.01.

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    Экспресс дня 9 ноября: прогноз, ставка (4.01), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Экспресс. «Бохум» и «Байер» сыграют результативно, «Манчестер Сити» прервет серию неудач
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