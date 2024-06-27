В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Эль-Гуна» — «Фьючер»

Футбол. Чемпионат Египта

«Эль-Гуна» на данный момент занимает 13-е место в таблице. В активе команды 31 очко в 27 встречах.

«Эль-Гуна» в июне провела три матча. Клуб дважды проиграл и один раз сыграл вничью. Не было одержано ни одной победы.

«Фьючер» идет на седьмой позиции. Клуб набрал 38 очков в 26 матчах. У команды 9 побед, 11 ничьих и 6 поражений.

«Фьючер» удачно играет в последних матчах. Клуб постоянно набирает очки. Из десяти предыдущих встреч проиграны только две.

Ставка: Обе не забьют за 1.60.

«Исмаили» — «Аль-Масри»

Футбол. Чемпионат Египта

«Исмаили» располагается на 12-м месте. В активе команды 31 очко в 27 матчах. «Исмаили» одержал 7 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

«Исмаили» не уступает с 19 мая. Беспроигрышная серия команды составляет четыре матча. В июне «Исмаили» уже успел одержать одну победу.

«Аль-Масри» сейчас находится в топ-3. Клуб набрал 42 очка в 26 матчах. У «Аль-Масри» 12 побед, 6 ничьих и 8 поражений.

Текущий месяц «Аль-Масри» начал с победы над «Замалеком» со счетом 2:1. Затем последовадо домашнее поражение от «Клеопатры» (0:2).

Ставка: «Исмаили» не проиграет за 1.53.

«Зед» — «Аль Гаиш»

Футбол. Чемпионат Египта

В чемпионате Египта «Зед» не выигрывает с 9 мая. Тогда удалось одолеть «Смуху» со счетом 2:1. Клуб располагается на 6-м месте, набрав 38 очков.

В текущем месяце «Зед» провел два матча. 18 июня была ничья с «Фарко» (2:2). Спустя четыре дня клуб потерпел поражение от «Эль Дахлеи» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на футбол

«Аль Гаиш» находится на 11-й позиции в таблице. У команды 8 побед, 10 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составляет 22:22.

В последних шести матчах «Аль Гаиш» проиграл только один раз. 16 июня команда уступила «Мокавлуну» со счетом 1:3.

«Зед» и «Аль Гаиш» в 2024 году уже встречались в Кубке лиги. Это произошло 9 января. «Зед» проиграл дома со счетом 0:1. Будет ли реванш?

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.43.

Общий коэффициент — 3.50.