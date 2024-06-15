В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, а также бразильскую Серию В. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Албания

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Сборная Италии в последнее время испытывает серьезные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов. Достаточно сказать, что на протяжении последних пяти матчей подопечные Лучано Спаллетти не забивали более двух мячей, даже гораздо более слабым соперникам, чем Албания.

Также стоит сказать, что уже какой год у сборной Италии наблюдаются проблемы с забивным нападающим. Чиро Иммобиле и Андреа Белотти провели очень слабый сезон, и их нет в составе, а Джакомо Распадори, Марио Ретеги и Джанлука Скамакка не дотягивают даже до их уровня в лучшие годы.

Сборная Албании будет впервые играть в финальной части чемпионата Европы, поэтому будет предельно мотивирована и заряжена в дебютной встречи. Она неплохо выглядела в отборе на Евро-2024 и финишировала первой в своей группе.

Большая часть футболистов играет в итальянской Серии А, поэтому отлично знает возможности соперника. Также не стоит забывать о том, что албанцы играют в вязком и силовом стиле и привыкли залезать под кожу любому сопернику. Италии придется очень непросто в этой встрече.

Ставка: индивидуальный тотал Италии меньше 2 за 1,65.

Испания — Хорватия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Сборная Испании традиционно подходит к любому турниру в последние годы в статусе одного из главных фаворитов. В команде постепенно подходит к концу процесс омоложения, игра стала гораздо более динамичной и открытой после назначения Мигеля де ла Фуэнте на пост главного тренера.

В трех последних матчах Испания забила 13 мячей, поэтому вряд ли что помешает ей поразить хотя бы раз ворота сборной Хорватии, оборонительная линия которой не является ее сильнейшей стороной. Почти все лидеры «фурии роха» подходят к турниру в отличной форме и настроении к Евро-2024.

Для многих лидеров сборной Хорватии предстоящий турнир станет лебединой песней в составе национальной команды, поэтому они настроены провести его с высоко поднятой головой.

В преддверии старта чемпионата Европы подопечные Златко Далича провели несколько неплохих матчей, команда хорошо сыграна и настроена играть первым номером в большинстве встреч. В этой игре у Хорватии есть все шансы поразить ворота Испании, чья защита далека от совершенства.

Ставка: тотал больше 2 за 1,60.

«Америка» — «Клуб Регатас Бразил»

Футбол. Чемпионат Бразилии. Серия В

После девяти туров «Америка» возглавляет таблицу бразильской Серии В с 18 очками. В предыдущей игре команда обыграла на своем поле «Понте Прету» со счетом 2:0, но там ей немного сопутствовала удача.

Матч получился довольно равным, но три очка достались «Америке», причем, один мяч был забит в результате автогола. В целом, хозяева пока не производят впечатление грозного клуба, который будет гегемоном в этом сезоне. Да и молодой главный тренер Кауан не обладает солидным опытом.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Прошлый тур «Клуб Регатас Бразил» пропускал, его соперник выступал в Кубке Бразилии и команда имела отличную возможность подготовиться к игре против «Америки».

Состав у гостей в этом сезоне подобрался довольно приличный, тут есть сплав опыта и молодости, что очень важно в условия плотного графика матчей в Серии В. Потерь на эту встречу также почти нет, в отличие от «Америки», где не будет двух важных футболистов.

Ставка: победа «КРБ» с форой +1 за 1,67.

Общий коэффициент — 4,41.