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    «Хоффенхайм» и «Бохум» обменяются голами, а «Ланс» продлит неприятную серию «Монпелье»

    Экспресс дня 8 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 декабря
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    Беспроигрышная серия «Ланса» в чемпионате Франции составляет девять матчей
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, испанской Ла Лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хетафе» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Хетафе» в начале недели с трудом выиграл на выезде у скромной «Атзанеты» (2:1) в рамках Кубка Испании.

    Перед этим клуб из пригорода Мадрида уступил на выезде «Лас-Пальмасу» (0:2) и прервал девятиматчевую серию без поражений.

    Факт, мимо которого нельзя пройти: шесть из девяти предыдущих матчей Ла Лиги с участием «Хетафе» завершились вничью.

    Кроме того, ничья была зафиксирована в четырех из пяти последних матчей «Хетафе» на выезде.

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    «Валенсия» не такая дружелюбная, как «Хетафе», но при этом стоит отметить, что у нее пока лишь одна победа вдали от дома.

    В предстоящем матче «Хетафе» как минимум не проиграет.

    Ставка: победа «Хетафе» или ничья за 1.42.

    «Хоффенхайм» — «Бохум»

    Футбол. Чемпионат Германии

    У «Хоффенхайма» был очень бодрый старт, благодаря которому он даже сейчас находится на шестом месте. Но в последнее время результаты, мягко говоря, так себе.

    «Хоффенхайм» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей в чемпионате Германии. Серия без побед составляет уже четыре игры.

    При этом стоит обратить внимание на то, что в восьми предыдущих матчах с участием «Хоффенхайма» сыграла ставка на «обе команды забьют».

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    «Бохум» тем временем пришел в себя после неудачного старта. Беспроигрышная серия гостей в Бундеслиге составляет пять матчей.

    В прошлом туре «Бохум» красиво разобрался на своем поле с «Вольфсбургом» (3:1).

    В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на голы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.56.

    «Монпелье» — «Ланс»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Ланс» на прошлой неделе потерпел неприятное поражение на поле «Арсенала» (0:6), но, как и ожидалось, очень быстро пришел в себя.

    Уже через несколько дней после неудачного визита в Лондон команда Франка Эса одержала победу над «Лионом» (3:2) и закрепилась в топ-6 Лиги 1.

    Беспроигрышная серия «Ланса» в чемпионате теперь составляет девять матчей. На этом отрезке у него шесть побед.

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    «Монпелье» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах, при этом потерпев три поражения.

    Кроме того, команда Мишеля Тер-Закаряна до сих пор одержала лишь одну домашнюю победу в текущей кампании.

    У «Ланса» есть хороший шанс продлить свою серию.

    Ставка: победа «Ланса» или ничья за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.10.

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    Экспресс дня 8 декабря: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Экспресс. «Хоффенхайм» и «Бохум» обменяются голами, а «Ланс» продлит неприятную серию «Монпелье»
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