В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, испанской Ла Лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хетафе» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Хетафе» в начале недели с трудом выиграл на выезде у скромной «Атзанеты» (2:1) в рамках Кубка Испании.

Перед этим клуб из пригорода Мадрида уступил на выезде «Лас-Пальмасу» (0:2) и прервал девятиматчевую серию без поражений.

Факт , мимо которого нельзя пройти: шесть из девяти предыдущих матчей Ла Лиги с участием «Хетафе» завершились вничью.

Кроме того, ничья была зафиксирована в четырех из пяти последних матчей «Хетафе» на выезде.

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«Валенсия» не такая дружелюбная, как «Хетафе», но при этом стоит отметить, что у нее пока лишь одна победа вдали от дома.

В предстоящем матче «Хетафе» как минимум не проиграет.

Ставка: победа «Хетафе» или ничья за 1.42.

«Хоффенхайм» — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

У «Хоффенхайма» был очень бодрый старт, благодаря которому он даже сейчас находится на шестом месте. Но в последнее время результаты, мягко говоря, так себе.

«Хоффенхайм» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей в чемпионате Германии. Серия без побед составляет уже четыре игры.

При этом стоит обратить внимание на то, что в восьми предыдущих матчах с участием «Хоффенхайма» сыграла ставка на «обе команды забьют».

«Бохум» тем временем пришел в себя после неудачного старта. Беспроигрышная серия гостей в Бундеслиге составляет пять матчей.

В прошлом туре «Бохум» красиво разобрался на своем поле с «Вольфсбургом» (3:1).

В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.56.

«Монпелье» — «Ланс»

Футбол. Чемпионат Франции

«Ланс» на прошлой неделе потерпел неприятное поражение на поле «Арсенала» (0:6), но, как и ожидалось, очень быстро пришел в себя.

Уже через несколько дней после неудачного визита в Лондон команда Франка Эса одержала победу над «Лионом» (3:2) и закрепилась в топ-6 Лиги 1.

Беспроигрышная серия «Ланса» в чемпионате теперь составляет девять матчей. На этом отрезке у него шесть побед.

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«Монпелье» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах, при этом потерпев три поражения.

Кроме того, команда Мишеля Тер-Закаряна до сих пор одержала лишь одну домашнюю победу в текущей кампании.

У «Ланса» есть хороший шанс продлить свою серию.

Ставка: победа «Ланса» или ничья за 1.40.

Общий коэффициент — 3.10.