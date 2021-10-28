В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Наполи», «Реал Сосьедада» и мадридского «Атлетико». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» в минувшее воскресенье впервые в этом сезоне потерял очки в чемпионате Италии. Команда Лучано Спаллетти сыграла на выезде вничью с «Ромой». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Рано или поздно это должно было произойти, но вряд ли в клубе расстроены результатом недавней игры. «Наполи», вопреки ожиданиям, можно смело назвать одним из главных претендентов на Скудетто.

После победы «Милана» над «Торино» команда Лучано Спаллетти опустилась в таблице Серии А на второе место, но в случае выигрыша в предстоящем матче она вернет себе лидерство.

«Болонья» не лучшим образом играет в гостях (до сих по не одной победы), поэтому вполне вероятно, что «Наполи» одержит победу.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,0) за 1.43.

«Сельта» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал Сосьедад», как и в прошлом году, очень мощно начал новый сезон. Баски возглавляют турнирную таблицу после десяти сыгранных матчей. Конкуренты совсем рядом, но уже сейчас понятно, что клуб из Сан-Себастьяна будет бороться за место в топ-4.

Беспроигрышная серия «Реал Сосьедада» в чемпионате составляет уже девять матчей . Команда Иманола Альгуасиля не проигрывает с тех пор, как уступила в первом туре на поле «Барселоны».

«Сельта» в этом месяце потерпела два поражения и одержала гостевую победу над «Хетафе», аутсайдером текущего чемпионата. При этом в пяти домашних матчах клуб из Виго потерпел четыре поражения.

Есть подозрение, что «Реал Сосьедад» в предстоящем матче как минимум не проиграет.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой (0) за 1.94.

«Леванте» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» несколько дней назад с трудом избежал поражения в домашней игре против «Реал Сосьедада». Команда Диего Симеоне отыгралась со счета 0:2.

Интересно, что по такому же сценарию прошла и встреча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. С характером у «Атлетико» по-прежнему все в порядке.

Главным же успехом «Атлетико» в этом месяце остается домашняя победа над «Барселоной» (0:2). Тем удивительнее, чуть раньше «матрасники» проиграли в гостях «Алавесу».

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Но в ближайшем матче «Атлетико» вряд ли разочарует. «Леванте» провалил старт сезона. Хозяева до сих пор не одержали ни одной победы. Правда, четыре из пяти домашних матчей «Леванте» завершились вничью. Но «Атлетико», скорее всего, увезет из Валенсии три очка.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.69.

Общий коэффициент — 4.69.