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    Украина снова выиграет, а Дания продлит серию побед

    Экспресс дня 12 октября. Прогнозы и ставки

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 октября
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    Андрей Ярмоленко
    В экспрессе на вторник рассмотрим три матча отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Дания — Австрия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборную Дании можно смело назвать лучшей командой европейского отбора на чемпионат мира. Датчане выиграли семь матчей кряду с общей разницей 26:0. Впечатляет, конечно. Но зато теперь все точно убедились, почему Дания едва не вышла в финал Евро-2020.

    На прошлой неделе Дания разгромила на выезде сборную Молдовы, а в сентябре ей удалось обыграть Шотландию, Фарерские острова и Израиль. В общем, команду Каспера Юлманда уже можно поздравлять с выходом на ЧМ.

    В отличие от Австрии, которая находится лишь на четвертом месте. У австрийцев при этом еще есть шансы стать вторыми, но многое будет зависеть от результата в ближайшем матче.

    И есть подозрение, что сборная Австрии не выстоит в Копенгагене. Датчане явно вошли во вкус, для них уже дело принципа выиграть все оставшиеся матчи текущего отбора. К слову, в гостевом матче Дания разнесла Австрию со счетом 4:0.

    Ставка: победа Дании за 1.54.

    Украина — Босния и Герцеговина

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Украины наконец-то одержала первую победу в текущем отборе. В минувшую субботу команда Александра Петракова выиграла на выезде у Финляндии (2:1).

    Перед этим украинцы выдали серию из пяти ничейных результатов. При этом они дважды сыграли вничью с Францией. Победа над финнами позволила Украине закрепиться на втором месте. О первом, пожалуй, уже можно забыть, французы вряд ли отдадут прямую путевку на чемпионат мира.

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    Для Боснии встреча с Украиной станет ключевой. Гостям желательно только выигрывать, ничья и уж тем более поражение их точно не устроит.

    Но если отталкиваться от того, что Украина показала в недавней игре с Финляндией, то, скорее всего, Босния так и останется где-то на третьем или четвертом месте. Главная задача украинцев заключается в том, чтобы остановить Эдина Джеко. Если у них это получится, за результат можно будет не переживать.

    Ставка: победа Украины за 1.81.

    Сербия — Азербайджан

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сербы, по всей видимости, решили сражаться с Португалией за прямую путевку на ЧМ. Прямо сейчас они первые, опережая соперника на одно очко. Правда, у португальцев есть еще игра в запасе.

    Вспоминая предыдущие результаты Сербии, довольно удивительно, что они до сих пор ни разу не проигрывали в текущей квалификации.

    Интересно также, что сербы забивали во всех матчах текущего отбора. В том числе в гостевом матче с Азербайджаном, в котором одержали победу со счетом 2:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    На этот раз Сербия, скорее всего, выиграет с более убедительным счетом. Азербайджан на днях получил три мяча даже от максимально примитивной Ирландии.

    Ставка: победа Сербии с форой (-1,5) за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.20.

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    Экспресс дня 12 октября: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Экспресс. Украина снова выиграет, а Дания продлит серию побед
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