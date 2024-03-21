В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Кипр — Латвия. Начало — 16:00 (мск). Кипр — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кипр

Турнирное положение: Киприоты в последней квалификации на Евро выступили ужасно. В своем квинтете они заняли последнее 5 место.

При этом Кипр в 8 матчах не набрал ни одного очка. Ну и забила команда лишь 3 мяча, пропустив в свои ворота 28.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда сумела победить. В контрольной встрече они минимально переиграли Литву.

Вообще, в 5 своих последних матчах Кипр выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 17.

Более-менее неплохо выглядит лишь форвард Иоаннис Питтас. Именно его точный удар принес киприотам викторию над сборной Литвы.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит довольно убого. Да и атака киприотов действует не столь уверенно.

Зато в двух своих последних поединках Кипр забивал по голу. Хотя до того островитяне не могли отличиться в 4 поединках подряд.

И уж совсем очевидно, что Кипр будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть в том же стиле, что и с литовцами.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы провалили последний отбор на Евро. В своей группе прибалтийцы финишировали последними.

В 8 поединках отборочного цикла Латвия выиграла всего лишь 1 раз. Да и забила команда всего 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Контрольный поединок с Польшей завершился неудачей (0:2).

До того команда уступила сильной сборной Хорватии (0:2). Да и вообще, победы даются латвийцам крайне натужно.

Наверняка в этом поединке Латвия будет действовать в расчете на контратаки. Да и по составу команда выглядит весьма скромно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Латвия вполне может дать бой киприотам. Вот только нужно прибавлять в плане реализации.

В трех своих последних поединках латвийцы проиграли. Более того, в них прибалтийцы не сумели забить даже гола.

Последняя виктория пришлась на поединок с Арменией (2:0). Отметим Яниса Икауниека, отличившегося в той встрече одним голом.

И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Латвийцы будут обороняться, но и о контратаках не забудут!

Статистика для ставок

Латвия проиграла в 3 своих последних поединках

Кипр проиграл все 8 матчей в своей группе квалификации на чемпионат Европы

Латвийцы не забивали в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кипр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.

Прогноз: И те, и другие явно мотивированы прибавить в плане реализации.

Киприоты смотрятся несколько увереннее, но и Латвия явно способна показать зубы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.09