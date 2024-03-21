ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин Василий Уткин«Он изменил язык комментария». Коллеги и друзья прощаются с Василием Уткиным Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева
    Все новости спорта

    Да будет голевое изобилие!

    Кипр — Латвия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Кипра Прогнозы на Сборная Латвии
    Прогноз и ставки на Кипр — Латвия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Кипра
    В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Кипр — Латвия. Начало — 16:00 (мск). Кипр — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кипр

    Турнирное положение: Киприоты в последней квалификации на Евро выступили ужасно. В своем квинтете они заняли последнее 5 место.

    При этом Кипр в 8 матчах не набрал ни одного очка. Ну и забила команда лишь 3 мяча, пропустив в свои ворота 28.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда сумела победить. В контрольной встрече они минимально переиграли Литву.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кипр выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 17.

    Более-менее неплохо выглядит лишь форвард Иоаннис Питтас. Именно его точный удар принес киприотам викторию над сборной Литвы.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит довольно убого. Да и атака киприотов действует не столь уверенно.

    Зато в двух своих последних поединках Кипр забивал по голу. Хотя до того островитяне не могли отличиться в 4 поединках подряд.

    И уж совсем очевидно, что Кипр будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть в том же стиле, что и с литовцами.

    Латвия

    Турнирное положение: Латвийцы провалили последний отбор на Евро. В своей группе прибалтийцы финишировали последними.

    В 8 поединках отборочного цикла Латвия выиграла всего лишь 1 раз. Да и забила команда всего 5 мячей в ворота соперников.

  • «Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • Интервью с тренером сборной России и ФК «Ростов», многолетним капитаном «Спартака» и нашей национальной команды
  • 16/03/2024

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Контрольный поединок с Польшей завершился неудачей (0:2).

    До того команда уступила сильной сборной Хорватии (0:2). Да и вообще, победы даются латвийцам крайне натужно.

    Наверняка в этом поединке Латвия будет действовать в расчете на контратаки. Да и по составу команда выглядит весьма скромно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Латвия вполне может дать бой киприотам. Вот только нужно прибавлять в плане реализации.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В трех своих последних поединках латвийцы проиграли. Более того, в них прибалтийцы не сумели забить даже гола.

    Последняя виктория пришлась на поединок с Арменией (2:0). Отметим Яниса Икауниека, отличившегося в той встрече одним голом.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Латвийцы будут обороняться, но и о контратаках не забудут!

    Статистика для ставок

    • Латвия проиграла в 3 своих последних поединках

    • Кипр проиграл все 8 матчей в своей группе квалификации на чемпионат Европы

    • Латвийцы не забивали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кипр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.

    Прогноз: И те, и другие явно мотивированы прибавить в плане реализации.

    Киприоты смотрятся несколько увереннее, но и Латвия явно способна показать зубы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.09

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фис — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Офнер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лайович — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Сент-Китс и Невис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сан-Лоренсо — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Сальвадор — Бонэйр
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Кипр — Латвия с коэффициентом 2.50. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры