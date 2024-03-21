Кипр
Турнирное положение: Киприоты в последней квалификации на Евро выступили ужасно. В своем квинтете они заняли последнее 5 место.
При этом Кипр в 8 матчах не набрал ни одного очка. Ну и забила команда лишь 3 мяча, пропустив в свои ворота 28.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда сумела победить. В контрольной встрече они минимально переиграли Литву.
Вообще, в 5 своих последних матчах Кипр выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 17.
Более-менее неплохо выглядит лишь форвард Иоаннис Питтас. Именно его точный удар принес киприотам викторию над сборной Литвы.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит довольно убого. Да и атака киприотов действует не столь уверенно.
Зато в двух своих последних поединках Кипр забивал по голу. Хотя до того островитяне не могли отличиться в 4 поединках подряд.
И уж совсем очевидно, что Кипр будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть в том же стиле, что и с литовцами.
Латвия
Турнирное положение: Латвийцы провалили последний отбор на Евро. В своей группе прибалтийцы финишировали последними.
В 8 поединках отборочного цикла Латвия выиграла всего лишь 1 раз. Да и забила команда всего 5 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Контрольный поединок с Польшей завершился неудачей (0:2).
До того команда уступила сильной сборной Хорватии (0:2). Да и вообще, победы даются латвийцам крайне натужно.
Наверняка в этом поединке Латвия будет действовать в расчете на контратаки. Да и по составу команда выглядит весьма скромно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Латвия вполне может дать бой киприотам. Вот только нужно прибавлять в плане реализации.
В трех своих последних поединках латвийцы проиграли. Более того, в них прибалтийцы не сумели забить даже гола.
Последняя виктория пришлась на поединок с Арменией (2:0). Отметим Яниса Икауниека, отличившегося в той встрече одним голом.
И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Латвийцы будут обороняться, но и о контратаках не забудут!
Статистика для ставок
- Латвия проиграла в 3 своих последних поединках
- Кипр проиграл все 8 матчей в своей группе квалификации на чемпионат Европы
- Латвийцы не забивали в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кипр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.
- 2.66Гонконг — Узбекистан: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: И те, и другие явно мотивированы прибавить в плане реализации.
Киприоты смотрятся несколько увереннее, но и Латвия явно способна показать зубы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.09