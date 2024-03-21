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    Устоят ли хозяева в битве с «Клипперс»?

    «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 21 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Марта 2024 года

    «Портленд»

    Турнирное положение: Команда из Орегона лишилась шансов на выход в плей-ин НБА. На данный момент «Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед и потерпев 49 поражений.

    Последние матчи: «Портленд» проиграл в третьем матче подряд, в рамках минувшего игрового дня «речники» уступили в гостевой игре против «Чикаго» (107:110).

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Уолкер, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» смог выиграть лишь у «Атланты» (106:102). В остальных встречах баскетболисты из штата Орегон и проиграли «Нью-Орлеану» (107:126), «Нью-Йорку» (93:105) и «Бостону» (99:121).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 67 матчей, одержав 42 победы и потерпев 25 поражения.

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    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» допустил новую осечку в домашнем матче против «Атланты» (93:110).

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Нормана Пауэлла, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В строй команды вернулся Джеймс Харден, лидера «Клипперс» на хватало в последних матчах. Отметим, что в последних пяти матчах «парусники» проиграли «Нью-Орлеану» (104:112), «Миннесоте» (100:118) и «Милуоки» (117:124).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» дважды обыграл «Портленд» (132:127, 123:111)

    • «Лос-Анджелес Клипперс» в среднем за игру забрасывает 105 очков

    • «Портленд» в среднем за игру забрасывает 106 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед
    предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Портленда» — 6.54.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» находится в игровом кризисе. «Портленд» может воспользоваться ситуацией, чтобы добиться положительного результата. Ставим на успешную игру «Портленда».

    Ставка: Фора «Портленд» (+11) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Лос-Анджелес Клипперс» завершаются на отметке в 220 очков.

    Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Устоят ли хозяева в битве с «Клипперс»?
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