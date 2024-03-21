В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 21 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: Команда из Орегона лишилась шансов на выход в плей-ин НБА. На данный момент «Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед и потерпев 49 поражений.

Последние матчи: «Портленд» проиграл в третьем матче подряд, в рамках минувшего игрового дня «речники» уступили в гостевой игре против «Чикаго» (107:110).

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Уолкер, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» смог выиграть лишь у «Атланты» (106:102). В остальных встречах баскетболисты из штата Орегон и проиграли «Нью-Орлеану» (107:126), «Нью-Йорку» (93:105) и «Бостону» (99:121).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 67 матчей, одержав 42 победы и потерпев 25 поражения.

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Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» допустил новую осечку в домашнем матче против «Атланты» (93:110).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Нормана Пауэлла, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды вернулся Джеймс Харден, лидера «Клипперс» на хватало в последних матчах. Отметим, что в последних пяти матчах «парусники» проиграли «Нью-Орлеану» (104:112), «Миннесоте» (100:118) и «Милуоки» (117:124).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» дважды обыграл «Портленд» (132:127, 123:111)

«Лос-Анджелес Клипперс» в среднем за игру забрасывает 105 очков

«Портленд» в среднем за игру забрасывает 106 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед

предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Портленда» — 6.54.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» находится в игровом кризисе. «Портленд» может воспользоваться ситуацией, чтобы добиться положительного результата. Ставим на успешную игру «Портленда».

Ставка: Фора «Портленд» (+11) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Лос-Анджелес Клипперс» завершаются на отметке в 220 очков.

Ставка: ТМ 216.5 с коэффициентом 2.01.