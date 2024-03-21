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    «Голден Стэйт» добьется новой победы над «Мемфисом»?

    «Голден Стэйт» — «Мемфис». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Мемфис»
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    «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на арене «Чейз Центр» 21 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Марта 2024 года

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Калифорнийский клуб потерял одну строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» опустился на 10 месте при 35 победах и 32 поражениях.

    Последние матчи: В матче последнего тура «Голден Стэйт» допустил осечку, проиграв «Нью-Йорку» (112:119).

    Не сыграют: Под вопросом участие Дрэймонда Грина, который получил травму спины, а из-за травмы колена может не сыграть Мозес Муди. Дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Два баскетболиста «Голден Стэйт» вернулись в строй команды после продолжительной травмы. Речь о Брандине Подземски и Эндрю Уиггинсе.

    В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109), переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121) и обменялся победами с командой «Сан-Антонио» (113:126, 112:102).

    «Мемфис»

    Турнирное положение: «Мемфис» в шаге от провала в регулярном чемпионате. Выше 10 места команда из штата Теннесси уже не поднмется. Ещё одно поражение лишит «гризли» выхода в плей-ин баскетбольной ассоциации. На данный момент «Мемфис» занимает 13 место при 23 победах и 46 поражениях.

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    Последние матчи: «Мемфис» проиграл «Сакраменто» (111:121) в гостевой игре регулярного чемпионата.

    Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.

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    Состояние команды: «Мемфис» потерпел третье поражение подряд. В чёрную полосу игр команды входят матчи против «Оклахомы» (112:118) и «Шарлотт» (98:110).

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» и «Мемфис» в этом сезоне провели два матча

    • «Мемфис» выиграл у «Голден Стэйт» (116:107)

    • «Голден Стэйт» оказался сильнее «Мемфиса» (121:101)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Мемфиса» — 5.51.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: У «Голден Стэйт» уже есть опыт победной игры над «Мемфисом». К тому же, в состве калифорнийского клуба есть Стефен Карри, который может сыграть важную роль в предстоящей игре, ставим на победу «золотых».

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-12) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 220 очков.

    Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Мемфис» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» добьется новой победы над «Мемфисом»?
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