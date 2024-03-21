«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Калифорнийский клуб потерял одну строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» опустился на 10 месте при 35 победах и 32 поражениях.
Последние матчи: В матче последнего тура «Голден Стэйт» допустил осечку, проиграв «Нью-Йорку» (112:119).
Не сыграют: Под вопросом участие Дрэймонда Грина, который получил травму спины, а из-за травмы колена может не сыграть Мозес Муди. Дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Два баскетболиста «Голден Стэйт» вернулись в строй команды после продолжительной травмы. Речь о Брандине Подземски и Эндрю Уиггинсе.
В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109), переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121) и обменялся победами с командой «Сан-Антонио» (113:126, 112:102).
«Мемфис»
Турнирное положение: «Мемфис» в шаге от провала в регулярном чемпионате. Выше 10 места команда из штата Теннесси уже не поднмется. Ещё одно поражение лишит «гризли» выхода в плей-ин баскетбольной ассоциации. На данный момент «Мемфис» занимает 13 место при 23 победах и 46 поражениях.
Последние матчи: «Мемфис» проиграл «Сакраменто» (111:121) в гостевой игре регулярного чемпионата.
Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.
Состояние команды: «Мемфис» потерпел третье поражение подряд. В чёрную полосу игр команды входят матчи против «Оклахомы» (112:118) и «Шарлотт» (98:110).
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» и «Мемфис» в этом сезоне провели два матча
- «Мемфис» выиграл у «Голден Стэйт» (116:107)
- «Голден Стэйт» оказался сильнее «Мемфиса» (121:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Мемфиса» — 5.51.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.
- 2.10Портленд — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.85Оклахома — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.74Бостон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: У «Голден Стэйт» уже есть опыт победной игры над «Мемфисом». К тому же, в состве калифорнийского клуба есть Стефен Карри, который может сыграть важную роль в предстоящей игре, ставим на победу «золотых».
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-12) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 220 очков.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.01.