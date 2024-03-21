В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на арене «Чейз Центр» 21 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Голден Стэйт» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Калифорнийский клуб потерял одну строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» опустился на 10 месте при 35 победах и 32 поражениях.

Последние матчи: В матче последнего тура «Голден Стэйт» допустил осечку, проиграв «Нью-Йорку» (112:119).

Не сыграют: Под вопросом участие Дрэймонда Грина, который получил травму спины, а из-за травмы колена может не сыграть Мозес Муди. Дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Два баскетболиста «Голден Стэйт» вернулись в строй команды после продолжительной травмы. Речь о Брандине Подземски и Эндрю Уиггинсе.

В последних пяти встречах «Голден Стэйт» проиграл «Далласу» (99:109), переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121) и обменялся победами с командой «Сан-Антонио» (113:126, 112:102).

«Мемфис»

Турнирное положение: «Мемфис» в шаге от провала в регулярном чемпионате. Выше 10 места команда из штата Теннесси уже не поднмется. Ещё одно поражение лишит «гризли» выхода в плей-ин баскетбольной ассоциации. На данный момент «Мемфис» занимает 13 место при 23 победах и 46 поражениях.

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Последние матчи: «Мемфис» проиграл «Сакраменто» (111:121) в гостевой игре регулярного чемпионата.

Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли сразу 9 баскетболистов. Вот их имена: Пиппен, Бэйн, Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт и Уильямс.

Состояние команды: «Мемфис» потерпел третье поражение подряд. В чёрную полосу игр команды входят матчи против «Оклахомы» (112:118) и «Шарлотт» (98:110).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» и «Мемфис» в этом сезоне провели два матча

«Мемфис» выиграл у «Голден Стэйт» (116:107)

«Голден Стэйт» оказался сильнее «Мемфиса» (121:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Мемфиса» — 5.51.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: У «Голден Стэйт» уже есть опыт победной игры над «Мемфисом». К тому же, в состве калифорнийского клуба есть Стефен Карри, который может сыграть важную роль в предстоящей игре, ставим на победу «золотых».

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-12) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг другу 220 очков.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 2.01.