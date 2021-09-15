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    Футболист «Риги»
    15 сентября пройдет второй день 1-го тура группового этапа ЛЧ, но мы обратим в этом экспрессе внимание на турниры попроще, а именно — чемпионаты Латвии, Люксембурга и Фарерских островов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рига» — «Даугава»

    Футбол. Чемпионат Латвии

    «Рига» в этом сезоне была очень близка к групповому этапу Лиги конференций, но на последней стадии отбора сенсационно проиграла «Линкольну» из Гибралтара и теперь сконцентрируется на внутреннем первенстве.

    На текущий момент в чемпионате Латвии столичный клуб идет третьим, но по потерянным очкам он является лидером. Отметим, что «Рига» выиграла последние четыре игры в чемпионате страны.

    «Даугава» не текущий момент разместилась на шестой позиции в турнирной таблице среди восьми участников. В этом первенстве она уже не решает никаких задач.

    К данной игре команда подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата, которую она начала мировой, а продолжила двумя выездными сухими фиаско.

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    • «Рига» теперь приложит все усилия для завоевания золотых наград, и на своем поле должна уверенно обыграть предстоящего противника.

    Ставка: победа «Риги» с форой (-1,5) за 1.63.

    «Фола» — «Виктория Роспорт»

    Футбол. Чемпионат Люксембурга

    «Фола» провела довольно-таки успешный евросезон, добравшись до последней стадии квалификации Лиги конференций, проиграв там дважды казахскому «Кайрату».

    В текущем же чемпионате Люксембурга клуб из города Эш пока идет во второй половине турнирной таблицы, но по потерянным очкам он входит в первую тройку. В минувшем туре «Фола» обыграла дома крепкий по меркам Люксембурга «Прогрес» 2:0.

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    «Виктория Роспорт» в прошлом сезоне только из-за отмены обмена лигами сохранила свою прописку в элите люксембургского футбола.

    В текущем же первенстве ей также предстоит вести борьбу за сохранение. Сейчас коллектив идет в опасной зоне, имея на своем счету три очка в четырех проведенных встречах.

    «Фола» намного сильнее своего предстоящего противника и на своей арене выиграть обязана легко и крупно.

    Ставка: победа «Фолы» с форой (-2) за 1.66.

    «ИФ Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн»

    Футбол. Чемпионат Фарерских островов

    По большому счету «ИФ Фуглафьердур» решил свою задачу на сезон, сохранив прописку в элите. Сейчас коллектив идет предпоследним, но последнюю строку за семь туров опережает на десять пунктов.

    К данному поединку «красно-белые» подходят с 9-матчевой безвыигрышной серий, в которой они потерпели семь поражений, одно из них в минувшем туре от соседа по турнирке 0:1.

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    «ХБ Торсхавн» ведет же борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас он находится на заветной третьей позиции, но конкуренты разместились очень близко.

    Последний отрезок столичный клуб провел не совсем удачно, выиграв только раз за четыре минувшие игры. Эта виктория была как раз в прошлом туре дома над преследователем НСИ — 4:0.

    ХБ выиграл у ИФ в последних семи очных встречах, причем зачастую очень крупно. Скорее всего, и сейчас победит фаворит минимум с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «ХБ Торсхавн» с форой (-1.5) за 1.58.

    Общий коэффициент — 4.27.

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    Экспресс дня 15 сентября: прогноз, ставка (4.27), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Экспресс. Альтернатива матчам Лиги чемпионов
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