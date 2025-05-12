Гирон — Хуркач. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Маркоса Гирона в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гирон

Маркос стал автором одной из главных сенсаций первых раундов.

Во втором круге Гирон остановил своего соотечественника Тейлора Фрица — 7:6, 7:6.

Интересно, что во втором сете Фриц вел 4:0, 40:15.

Гирон второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-5. В марте американец тормознул Каспера Рууда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

В первом матче на этой неделе Гирон одержал волевую победу над канадцем Габриэлем Диалло (3:6, 6:3, 6:4), который ранее дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

Гирон впервые этой весной выиграл на грунте два матча подряд.

Хуркач

Хуберт попал в число сеяных, благодаря чему ему не пришлось играть в первом круге.

Во втором раунде польский теннисист одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:1, 7:5.

В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).

Лучшим результатом Хуркача в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме. С тех пор он провел лишь пять матчей, в которых одержал только две победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.68, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: несмотря на то, что поляк уверенно обыграл испанца Мартинеса, по-прежнему нет четкого понимания, удалось ли ему приблизиться к своей оптимальной форме. Поэтому в данном случае есть смысл взять ставку без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.