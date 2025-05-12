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    Гирон — Хуркач. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Маркоса Гирона в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2025 года

    Маркос Гирон

  • США
    •  Маркос Гирон 12:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
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    Гирон

    Маркос стал автором одной из главных сенсаций первых раундов.

    Во втором круге Гирон остановил своего соотечественника Тейлора Фрица — 7:6, 7:6.

    Интересно, что во втором сете Фриц вел 4:0, 40:15.

    Гирон второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-5. В марте американец тормознул Каспера Рууда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче на этой неделе Гирон одержал волевую победу над канадцем Габриэлем Диалло (3:6, 6:3, 6:4), который ранее дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

    Гирон впервые этой весной выиграл на грунте два матча подряд.

    Хуркач

    Хуберт попал в число сеяных, благодаря чему ему не пришлось играть в первом круге.

    Во втором раунде польский теннисист одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:1, 7:5.

    В апреле Хуркач  пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

    На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).

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    Лучшим результатом Хуркача в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме. С тех пор он провел лишь пять матчей, в которых одержал только две победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.68, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: несмотря на то, что поляк уверенно обыграл испанца Мартинеса, по-прежнему нет четкого понимания, удалось ли ему приблизиться к своей оптимальной форме. Поэтому в данном случае есть смысл взять ставку без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гирон — Хуркач?

    Матч Гирон — Хуркач состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гирон — Хуркач?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гирон — Хуркач?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гирон — Хуркач?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гирон — Хуркач?

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.68, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.47.

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    Гирон — Хуркач: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Хуркач впервые с февраля выиграет два матча подряд?
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