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    Свитолина тоже не справится с Коллинз?

    Свитолина — Коллинз. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Коллинз
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Свитолина

    Элина в стартовом матче одержала победу над испанкой Джессикой Бузас-Манейро — 6:4, 7:6.

    После этого у нее были небольшие проблемы в матче против американки Хейли Баптист — 6:4, 3:6, 6:4.

    Свитолина выиграла 11 из 12-ти последних матчей.

    В апреле Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Руане. После этого украинка остановилась в шаге от финала на «тысячнике» в Мадриде, уступив в 1/2-й Арине Соболенко.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на этом отрезке из 12-ти матчей Свитолина отдала соперницам всего лишь три сета.

    Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме — в 2017-м и 2018 году.

    Коллинз

    Даниэль тем временем преподнесла главную сенсацию предыдущих раундов.

    В третьем круге американская теннисистка одержала победу над прошлогодней чемпионкой римского турнира Игой Свентек — 6:1, 7:5.

    После матча Коллинз призналась, что получает удовольствие от игры на грунте: «Мне всегда нравилось выступать в Риме. Сегодняшний корт показался чуть быстрее остальных, и это идеально подходит моему стилю. Из-за травм и проблем со здоровьем я пропустила много грунтовых сезонов, хотя грунт — одно из моих любимых покрытий.

    Я брала титул в Палермо, и этот отрезок сезона мне особенно дорог. Грунт уникален и, честно говоря, он приятнее для тела, чем хард. Я просто наслаждаюсь возможностью играть матчи на грунте. Хотелось бы, чтобы грунтовый сезон был длиннее».

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    К слову, в прошлом году Коллинз дошла в Риме до полуфинала. Кром того, в 2024-м она выиграла грунтовый «пятисотник» в Чарлстоне, дошла до финала в Страсбурге и до четвертьфинала на олимпийском турнире в Париже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.60, победу Коллинз букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в марте Элина спокойно переиграла Даниэль на харде в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче украинка столкнется с куда более серьезным сопротивлением. В оптимальной форме Коллинз готова конкурировать с любой соперницей.

    Рекомендуемая ставка: победа Коллинз за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свитолина — Коллинз?

    Матч Свитолина — Коллинз состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свитолина — Коллинз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Коллинз.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свитолина — Коллинз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Коллинз» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свитолина — Коллинз?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свитолина — Коллинз?

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.60, победу Коллинз букмекеры предлагают за 2.34.

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    Свитолина — Коллинз: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Свитолина тоже не справится с Коллинз?
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