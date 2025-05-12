Свитолина — Коллинз. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Украинка Элина Свитолина сыграет против американки Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Свитолина

Элина в стартовом матче одержала победу над испанкой Джессикой Бузас-Манейро — 6:4, 7:6.

После этого у нее были небольшие проблемы в матче против американки Хейли Баптист — 6:4, 3:6, 6:4.

Свитолина выиграла 11 из 12-ти последних матчей.

В апреле Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Руане. После этого украинка остановилась в шаге от финала на «тысячнике» в Мадриде, уступив в 1/2-й Арине Соболенко.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что на этом отрезке из 12-ти матчей Свитолина отдала соперницам всего лишь три сета.

Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме — в 2017-м и 2018 году.

Коллинз

Даниэль тем временем преподнесла главную сенсацию предыдущих раундов.

В третьем круге американская теннисистка одержала победу над прошлогодней чемпионкой римского турнира Игой Свентек — 6:1, 7:5.

После матча Коллинз призналась, что получает удовольствие от игры на грунте: «Мне всегда нравилось выступать в Риме. Сегодняшний корт показался чуть быстрее остальных, и это идеально подходит моему стилю. Из-за травм и проблем со здоровьем я пропустила много грунтовых сезонов, хотя грунт — одно из моих любимых покрытий.

Я брала титул в Палермо, и этот отрезок сезона мне особенно дорог. Грунт уникален и, честно говоря, он приятнее для тела, чем хард. Я просто наслаждаюсь возможностью играть матчи на грунте. Хотелось бы, чтобы грунтовый сезон был длиннее».

К слову, в прошлом году Коллинз дошла в Риме до полуфинала. Кром того, в 2024-м она выиграла грунтовый «пятисотник» в Чарлстоне, дошла до финала в Страсбурге и до четвертьфинала на олимпийском турнире в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.60, победу Коллинз букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: в марте Элина спокойно переиграла Даниэль на харде в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче украинка столкнется с куда более серьезным сопротивлением. В оптимальной форме Коллинз готова конкурировать с любой соперницей.

Рекомендуемая ставка: победа Коллинз за 2.34.