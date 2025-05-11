«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция

«Наполи» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Дженоа 1:0 Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 13'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори Дженоа: Бенджамин Сигрист, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Себастиан Отоа, Стефано Сабелли, Мортен Френнруп, Патрицио Мазини, Андреа Пинамонти, Витор Оливейра, Жуниор Мессьяс, Honest Ahanor

Ход матча

19' Политано промчался по правому флангу и прострелил в сторону ближнего угла вратарской. Отоа не растерялся — четко накрыл передачу и остановил атаку.

17' Витинья ускорялся по флангу, но против него не по правилам сыграл Замбо-Ангисса. Штрафной удар в пользу Дженоа.

15' ГОООЛ!!! 1:0! Лукаку выводит Наполи вперед! Мактоминей разогнал атаку и выполнил точный пас на правый край штрафной. Лукаку оторвался от Васкеса и пробил точно в левый нижний угол!

13' Первая замена в матче и она вынужденная у Наполи. Лоботка получил повреждение, вместо него вышел Гилмор.

11' Ррахмани ошибся при передачу на правый фланг — мяч достался соперникам.

9' Какой удар от Мактоминея! Замбо-Ангисса забросил мяч к центру штрафной, Скотт пробил в падении через себя, не попав в правый верхний угол!

8' После подбора на левом краю Френдруп рванул в штрафную, но Ди Лоренцо был начеку — грамотно поставил корпус и не позволил пройти дальше. Мяч ушел за линию и атака захлебнулась.

6' Политано сместился к штрафной с правого фланга и пробил из-под защитника в левый верхний угол, совсем немного не попав в створ!

4' Витинья выполнил подачу с левого фланга, но мяч прилетел прямо в руки Мерету.

2' Отоа получил повреждение после столкновения с соперником. Спустя несколько секунд игрок Дженоа готов был продолжить игру.

1' Матч стартовал! Дженоа разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:42 Главный арбитр матча — Марко Пиччинини.

21:35 «Интер» сегодня одержал выездную победу над «Торино» и сравнялся по очкам с «Наполи» в турнирной таблице. Однако судьба скудетто по-прежнему остается в руках подопечных Антонио Конте — победа в этом туре позволит неаполитанцам вернуть трехочковое преимущество.

Стартовые составы

«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Оливера, Ди Лоренцо, Лоботка, Спинаццола, Политано, Замбо-Ангисса, Мактоминей, Распадори, Лукаку

«Дженоа»: Зигрист, Сабелли, Васкес, Нортон-Каффи, Аханор, Отоа, Френдруп, Мазини, Пинамонти, Мессиас, Витинья

«Наполи»

«Наполи» продолжает ожесточенную борьбу за чемпионский титул с миланским «Интером». По итогам 35 туров подопечные Антонио Конте находятся на первом месте, опережая конкурента на три очка. Неаполитанцы набрали 77 баллов, одержав 23 победы, 8 раз сыграв вничью и потерпев 4 поражения. Разница мячей — 55:25.

Впечатляющая форма команды подтверждается результатами последних матчей — в четырех последних турах «Наполи» не только не потерял ни одного очка, но и не пропустил ни одного мяча. Были обыграны «Эмполи» (3:0), «Монца» (1:0), «Торино» (2:0) и «Лечче» (1:0). Таким образом, серия «адзурри» без поражений в Серии А достигла девяти матчей — команда не проигрывает уже более двух месяцев.

«Дженоа»

«Дженоа» завершает сезон без турнирных задач. Команда Патрика Виейра занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков. В активе генуэзцев 9 побед, 12 ничьих и 14 поражений при разнице мячей 30:43.

В концовке чемпионата «красно-синих» заметно лихорадит — три поражения подряд от «Лацио» (0:2), «Комо» (0:1) и «Милана» (1:2) подкосили и без того нестабильную форму. Последний раз «Дженоа» радовал своих болельщиков победой больше месяца назад, минимально обыграв дома «Удинезе» в 31-м туре.

Личные встречи

В матче первого круга сильнее оказался «Наполи» — 2:1 в гостях.

В последних 10-ти встречах на счету «адзурри» 5 побед, «Дженоа» выиграл один раз и еще в 4-х случаях была зафиксирована ничья.