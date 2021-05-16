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    Суперэкспресс на выходные: римское дерби, невероятный «Майнц», горячий «Милан» и не только за 22+

    Супеэкспресс на 15-16 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Супеэкспресс на 15-16 мая
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    «Милан» в двух предыдущих матчах разгромил «Ювентус» (3:0) и «Торино» (7:0)
    В большом экспрессе на выходные на этот раз рассмотрим сразу три итальянских матча, а также предстоящие события в Бундеслиге, Лиге 1 и чемпионате Испании.

    «Рома» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    Так получилось, что у римлян к концу сезона почти не осталось мотивации — ни у «Ромы», ни у «Лацио». В случае с «лациале» можно, конечно, рассуждать о математических шансах на попадание в Лигу чемпионов, но, нет, на этот раз им придется ограничиться Лигой Европы.

    «Рома» же пролетела абсолютно мимо всего. В следующем сезоне команда под руководством Жозе Моуринью будет сосредоточена исключительно на внутренних турнирах.

    И в такой ситуации два римских клуба просто не имеют права «кормить» болельщиков скучным футболом. Результат всегда важен, но сейчас можно и про зрелищность вспомнить, чего в последнее время так часто не хватает.

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    • В общем, ждем от римского дерби минимум результативного футбола. Когда еще, если не сейчас?

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.69.

    «Дженоа» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    Догадываемся, что вам, скорее всего, уже не по себе от регулярного присутствия «Аталанты» в наших экспресс, но как можно пройти мимо этой машины? Это очень сложно.

    Шикарный весенний рывок вот-вот обеспечит клубу из Бергамо очередную путевку в Лигу чемпионов. Посколько «Аталанта» рассчитывает исключительно на собственные силы, в ее успехе можно не сомневаться.

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    В восьми предыдущих матчах у «Аталанты» шесть побед. И вообще, после Нового года команда Джанпьеро Гасперини не смогла набрать очки только в двух встречах.

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    Решившая все свои вопросы «Дженоа» наверняка уступит дорогу несущейся на всех порах в ЛЧ «Аталанте».

    Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,5 за 1.79.

    «Лилль» — «Сент-Этьен»

    Футбол. Чемпионат Франции. 37-й тур

    Похоже, в чемпионате Франции все же грянет сенсация. «Пари Сен-Жермен» на прошлой неделе сделал «Лиллю» подарок в видео ничьей с «Ренном».

    И теперь за два тура до финиша команда Кристофа Гальтье опережает Париж на три очка.

    Но сразу уточним один важный нюанс: во Франции при равенстве очков учитывается, в первую очередь, разница мячей. У «ПСЖ», который уже наколотил 80 мячей, она, естественно, лучше.

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    Так что все просто, «Лиллю» надо выиграть оба оставшихся матча и не зависеть от всех этих раскладов. Ну а в том, что «Лилль» на это способен, нет ни малейших сомнений. После шикарной волевой победы над «Лионом» «доги» спокойно обыграли «Ниццу» и «Ланс».

    Встреча с «Сент-Этьеном» не должна стать исключением.

    Ставка: победа «Лилля» с форой (-1,0) за 1.65.

    «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии. 33-й тур

    «Боруссия» поедет к «Майнцу» сразу после встречи с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии. Тут бы очень кстати был матч против «Шальке», но вместо худшей команды сезона Дортмунд ждет соперник, который после Нового года превратился в настоящего монстра.

    В 2021-м «Майнц» героически поднялся со дна таблицы, обыграл «Баварию» и «Лейпциг» и набрал очень приличное количество очков.

    «Майнц» в девяти предыдущих турах — пять побед и четыре ничьих.

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    • «Боруссии» срочно нужна победа, в противном случае она снова окажется за пределами топ-4. Но, судя по всему, у Холанда и его не менее талантливых товарищей будут проблемы.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.83.

    «Барселона» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

    «Барселона»...Сколько же у нее было шансов спасти этот сезон, но в итоге все закончится очередным провалом.

    Среди недели «Барса» эпично упустила победу в матче с «Леванте». 3:3 на поле давно потерявшего мотивацию середняка — это и правда перебор. Испанские журналисты были просто шокированы вальяжностью игроков «Барселоны» после того, как счет стал 2:0. И это не просто эмоции, команда Рональда Кумана в какой-то момент просто остановилась, по-видимому решив, что победа уже у нее в кармане.

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    • В общем, «Барсу» снова наказали. Месси снова в шоке. А новое руководство клуба теперь только и думает, что делать с Куманом — оставлять или выгонять.

    Как бы там ни было, а у «Сельты» лучше выиграть. До глобальной истерики лучше не доводить.

    Ставка: победа «Барселоны» + тотал матча больше 2,5 за 1.51.

    «Милан» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    «Милан», ты ли это?...В этом трудно поверить, но буквально за несколько дней «россонери» превратили Турин в футбольный пепел.

    Сначала «Милан» нокаутировал «Ювентус» — 3:0, а после этого уничтожил «Торино» — 7:0. 10 мячей на туринской территории! Всего лишь в двух матчах...

    Безусловно, это всех немного шокировало. От «Милана» ждали чего угодно, но только не этого. Особенно на фоне недавних ужасных матчей.

    В общем, команда Стефано Пиоли пришла в себя в самый важный момент. «Милан» возвращается в Лигу чемпионов. И это очень круто.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1,0) за 1.70.

    Общий коэффициент — 22.06.

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