ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» — «Ак Барс»Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф. Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул? «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 23:52
    • «Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы
  • 23:52
    • «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» победил «Гранаду»
  • 23:50
    • «Арсенал» отправил в ворота «Славии» четыре безответных мяча
    Все новости спорта

    Суперэкспресс: «Аталанта», «Шахтер», «Монако» Головина и другие за 48+

    Суперэкспресс на выходные 17-18 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс Прогнозы на Суперэкспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на выходные 17-18 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атланта» сыграет с «Ювентусом»
    В новом суперэкспрессе рассмотрим сразу шесть матчей, которые пройдут на выходных.

    «Вольфсбург» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

    Тяжелейшая неделя для «Баварии». Не только в физическом плане, но и в моральном. Во вторник мюнхенская машина вылетела из Лиги чемпионов. «Бавария» все-таки обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче, но всего лишь со счетом 1:0, для камбэка этого оказалось недостаточно.

  • Огорчит ли «Вольфсбург» «Баварию»?
  • Читайте по теме

    • Ответить на вопрос, почему «Бавария» не прошла «ПСЖ», достаточно легко — банально не хватило Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. В противном случае, Париж наверняка бы пал.

    И перед матчем с «Вольфсбургом» кадровая ситуация у «Баварии» будет не лучше. На поле выйдет тот же состав, что и в Париже. А ротация «Баварии» сейчас не помешала бы, учитывая невероятно насыщенный график.

  • Нечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул?
  • Победители прошлогодней Лиги чемпионов из мюнхенской «Баварии» мечтали о двух трофеях подряд. Их надежды разрушил «Пари Сен-Жермен», но как их защита титула сравнивалась с предыдущими чемпионами?
  • Вчера

    • «Вольфсбург», который отлично проводит сезон, может воспользоваться состоянием соперника. «Бавария» устала, это заметно.

    Ставка: тотал «Вольфсбурга» больше 1,5 за 2.40.

    «Шахтер» — «Динамо» Киев

    Футбол. Чемпионат Украины. 22-й тур

    Очередная серия противостояния двух украинских грандов. И на этот раз, как ни странно, игра имеет супер принципиальное значение для «Шахтера», который отстает от конкурента на семь очков.

  • «Горняки» с киевлянами оставят голы на второй тайм?
  • Читайте по теме

    • На самом деле, это почти катастрофа, в украинской Премьер-лиге не так много команд, которые могут помочь «Шахтеру» догнать киевлян.

    Но матч важен для «Шахтера» не только в турнирном плане. «Горняки» вряд ли хотят окончательно потерять шансы на титул в игре против своего бывшего тренера.

  • Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • Реакция спортивных СМИ на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Луческу против «Шахтера» — это вообще отдельная история. В донецком клубе даже не скрывают, что расценивают как предательство решение румынского специалиста возглавить «Динамо».

    В общем, все будут заряжены, но «Шахтер» — чуть-чуть больше.

    Ставка: победа «Шахтера» за 2.03.

    «Боруссия» Дортмунд — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

    «Боруссия» среди недели проиграла «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вряд ли найдется тот, кто скажет о ней что-то плохое. Никто и подумать не мог, что лидеру АПЛ будет так сложно против Дортмунда.

    И в первом матче, и в ответном, несмотря поражение, «Боруссия» сыграла очень солидно. Более того, по ходу домашней встречи дортмундский клуб даже вел в счете. До эпичного вылета «Ман Сити» дело в итоге не дошло, но футбольная Европа все равно какое-то время была в шоке.

  • Первый и рекордный полуфинал Гвардиолы. «Ман Сити» снял проклятие в ЛЧ
  • «Ман Сити» повторно одолел «Боруссию» Дортмунд
  • Вчера

    • Очевидно, что с такой игрой «Боруссия» точно сможет победить «Вердер». Победа, к слову, нужна Дортмунду как воздух.

    Кстати, Эрлинг Холанд еще ни разу не забивал после матчей сборных. Что-то подсказывает, что «Вердер» возьмет на себя все, что не залетело у норвежца в предыдущих играх.

    Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,0 за 1.70.

    «Бордо» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур

    «Бордо» просто бросил играть. В 11-ти предыдущих турах «жирондинцы» набрали лишь четыре очка. Ужасные результаты на фоне кошмарной игры.

    И очень похоже, что «Бордо» слишком рано поверил, что в этом сезоне ему уже не грозит вылет во второй дивизион. Ситуация накаляется, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь шесть очков.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Во Франции, конечно, может произойти все что угодно, но нынешний «Бордо» никак не напоминает команду, которая способна отобрать очки у «Монако». Команда Александра Головина, скорее всего, снова наберет три очка и продолжит погоню за лидером.

    Ставка: победа «Монако» за 1.71.

    «Арсенал» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    Все-таки «Арсенал» стал лучше. Причем значительно. В четверг «канониры» разнесли пражскую «Славию» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Впереди два сумасшедших матча против «Вильярреала» и Унаи Эмери.

    Все прогнозы на АПЛ

    Но это будет чуть позже, а пока что «Арсенал» ждет встреча с «Фулхэмом», который, похоже, приуныл. В начале марта «дачники» обыграли в гостях «Ливерпуль», воспряли духом, но сразу после этого потерпели четыре поражения кряду и застряли все на том же 18-м месте.

    «Арсенал», вероятно, усугубит положение «Фулхэма», которому, ко всему прочему, очень часто еще и конкретно не везет.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.78.

    «Аталанта» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

    «Ювентус» сыграет с итальянской версией «Манчестер Сити». «Аталанту» тоже можно смело назвать ярким примером тренерской команды. Джанпьеро Гасперини создал из обычного середняка топовую банду, которая, как и в прошлом сезоне, претендует на путевку в Лигу чемпионов.

    «Аталанта» сейчас четвертая, «Ювентус» — третий, а расстояние между ними составляет всего лишь одно очко. И для «Ювентуса» это еще одна игра, от которой зависит судьба Андреа Пирло, оставят ли его у руля «Старой синьоры» на следующий сезон.

  • Серия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • Какую концовку подарит чемпионат Италии?
  • 28/03/2021

    • И пока сложно сказать, что «Юве» идеально справляется с этим давлением. Два предыдущих матча туринский клуб выиграл, но чуть раньше были поражение от «Беневенто» и ничья с «Торино». Ну и надо говорить прямо, что своей игрой «Ювентус» вряд ли удивит «Аталанту». А вот команда Гасперини точно может шокировать соперника.

    Самое большое испытание в предстоящем матче ждет оборону «Ювентуса».

    Ставка: тотал «Аталанты» больше 1,5 за 1.93.

    Общий коэффициент — 48.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Львов — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабаил — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Боавишта — Пасуш Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жирона — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021
    Суперэкспресс на выходные 17-18 апреля: прогноз, ставка (48.65), статистика, коэффициенты матча 18.04.2021. Экспресс. Суперэкспресс: «Аталанта», «Шахтер», «Монако» Головина и другие за 48+
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры