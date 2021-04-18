В новом суперэкспрессе рассмотрим сразу шесть матчей, которые пройдут на выходных.

«Вольфсбург» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

Тяжелейшая неделя для «Баварии». Не только в физическом плане, но и в моральном. Во вторник мюнхенская машина вылетела из Лиги чемпионов. «Бавария» все-таки обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче, но всего лишь со счетом 1:0, для камбэка этого оказалось недостаточно.

Ответить на вопрос, почему «Бавария» не прошла «ПСЖ», достаточно легко — банально не хватило Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. В противном случае, Париж наверняка бы пал.

И перед матчем с «Вольфсбургом» кадровая ситуация у «Баварии» будет не лучше. На поле выйдет тот же состав, что и в Париже. А ротация «Баварии» сейчас не помешала бы, учитывая невероятно насыщенный график.

«Вольфсбург», который отлично проводит сезон, может воспользоваться состоянием соперника. «Бавария» устала, это заметно.

Ставка: тотал «Вольфсбурга» больше 1,5 за 2.40.

«Шахтер» — «Динамо» Киев

Футбол. Чемпионат Украины. 22-й тур

Очередная серия противостояния двух украинских грандов. И на этот раз, как ни странно, игра имеет супер принципиальное значение для «Шахтера», который отстает от конкурента на семь очков.

На самом деле, это почти катастрофа, в украинской Премьер-лиге не так много команд, которые могут помочь «Шахтеру» догнать киевлян.

Но матч важен для «Шахтера» не только в турнирном плане. «Горняки» вряд ли хотят окончательно потерять шансы на титул в игре против своего бывшего тренера.

Луческу против «Шахтера» — это вообще отдельная история. В донецком клубе даже не скрывают, что расценивают как предательство решение румынского специалиста возглавить «Динамо».

В общем, все будут заряжены, но «Шахтер» — чуть-чуть больше.

Ставка: победа «Шахтера» за 2.03.

«Боруссия» Дортмунд — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. 29-й тур

«Боруссия» среди недели проиграла «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вряд ли найдется тот, кто скажет о ней что-то плохое. Никто и подумать не мог, что лидеру АПЛ будет так сложно против Дортмунда.

И в первом матче, и в ответном, несмотря поражение, «Боруссия» сыграла очень солидно. Более того, по ходу домашней встречи дортмундский клуб даже вел в счете. До эпичного вылета «Ман Сити» дело в итоге не дошло, но футбольная Европа все равно какое-то время была в шоке.

Очевидно, что с такой игрой «Боруссия» точно сможет победить «Вердер». Победа, к слову, нужна Дортмунду как воздух.

Кстати, Эрлинг Холанд еще ни разу не забивал после матчей сборных. Что-то подсказывает, что «Вердер» возьмет на себя все, что не залетело у норвежца в предыдущих играх.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,0 за 1.70.

«Бордо» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур

«Бордо» просто бросил играть. В 11-ти предыдущих турах «жирондинцы» набрали лишь четыре очка. Ужасные результаты на фоне кошмарной игры.

И очень похоже, что «Бордо» слишком рано поверил, что в этом сезоне ему уже не грозит вылет во второй дивизион. Ситуация накаляется, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь шесть очков.

Во Франции, конечно, может произойти все что угодно, но нынешний «Бордо» никак не напоминает команду, которая способна отобрать очки у «Монако». Команда Александра Головина, скорее всего, снова наберет три очка и продолжит погоню за лидером.

Ставка: победа «Монако» за 1.71.

«Арсенал» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

Все-таки «Арсенал» стал лучше. Причем значительно. В четверг «канониры» разнесли пражскую «Славию» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Впереди два сумасшедших матча против «Вильярреала» и Унаи Эмери.

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Но это будет чуть позже, а пока что «Арсенал» ждет встреча с «Фулхэмом», который, похоже, приуныл. В начале марта «дачники» обыграли в гостях «Ливерпуль», воспряли духом, но сразу после этого потерпели четыре поражения кряду и застряли все на том же 18-м месте.

«Арсенал», вероятно, усугубит положение «Фулхэма», которому, ко всему прочему, очень часто еще и конкретно не везет.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.78.

«Аталанта» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

«Ювентус» сыграет с итальянской версией «Манчестер Сити». «Аталанту» тоже можно смело назвать ярким примером тренерской команды. Джанпьеро Гасперини создал из обычного середняка топовую банду, которая, как и в прошлом сезоне, претендует на путевку в Лигу чемпионов.

«Аталанта» сейчас четвертая, «Ювентус» — третий, а расстояние между ними составляет всего лишь одно очко. И для «Ювентуса» это еще одна игра, от которой зависит судьба Андреа Пирло, оставят ли его у руля «Старой синьоры» на следующий сезон.

И пока сложно сказать, что «Юве» идеально справляется с этим давлением. Два предыдущих матча туринский клуб выиграл, но чуть раньше были поражение от «Беневенто» и ничья с «Торино». Ну и надо говорить прямо, что своей игрой «Ювентус» вряд ли удивит «Аталанту». А вот команда Гасперини точно может шокировать соперника.

Самое большое испытание в предстоящем матче ждет оборону «Ювентуса».

Ставка: тотал «Аталанты» больше 1,5 за 1.93.

Общий коэффициент — 48.65.