В пятницу рассмотрим по одному событию в Бундеслиге, Ла Лиге и чемпионате Италии.

«Лейпциг» — «Аугсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 21-й тур

«Лейпциг» на данный момент занимает второе место, но о чемпионстве наверное уже можно забыть. Отставание от «Баварии» — семь очков, и это много. С учетом того, как «часто» «Бавария» ошибается.

«Лейпцигу» нужно полностью сконцентрироваться на сохранении текущей позиции. В январе с этим были проблемы, команда Юлиана Нагельсманна трижды теряла очки, но так получилось, что конкуренты тоже выигрывали далеко не всегда.

Однако недавние матчи дают повод для оптимизма. После важнейшей победы над «Байером» «Лейпциг» в прошлом туре разгромил «Шальке».

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А вот «Аугсбург» расслабился. Как только гости отдалились от зоны вылета на более-менее приличное расстояние, результаты тут же резко пошли на спад. В шести предыдущих турах у «Аугсбурга» — пять поражений. «Лейпциг» эту статистику, скорее всего, усугубит.

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 1.79.

«Сельта» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании. 23-й тура

«Сельта» в конце прошлого года после смены главного тренера выдала сумасшедшую серию, одержав в шести матчах чемпионата пять побед. Это помогло, прежде всего, закрепиться в середине таблицы. Но, увы, после такого рывка игроки «Сельты», по всей видимости, расслабились.

В этом году «Сельта» еще ни разу не выигрывала в рамках Ла Лиги, а ведь прошло уже почти полтора месяца. После трех поражений команда Эдуардо Коудета столько же раз сыграла вничью.

Но один позитивный момент все-таки нужно отметить. В понедельник «Сельта» сыграла вничью с «Атлетико», забив спасительный гол за несколько минут до финального свистка.

Безвыигрышная серия «Эльче» в чемпионате составляет уже 15 матчей, а в таблице гости — предпоследние. С такими результатами это не должно удивлять. В общем, у «Сельты» есть отличный шанс наконец-то одержать первую победу в 2021-м.

Ставка: победа «Сельты» за 1.53.

«Болонья» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. 22-й тур

А в итальянском матче все далеко не так просто. Встречаются два дерзких середняка, от которых порой вообще непонятно, чего ожидать.

«Болоня» здесь все-таки фаворит, у нее нередко бывают очень классные матчи, но ставка на исход в данном случае все равно не самый оптимальный выбор. «Беневенто» тоже способен ответить.

Поэтому останавливаемся на самом банальном варианте — обе забьют. Такой матч может легко завершиться как 1:1, так и 2:2.

Ставка: обе команды забьют за 1.61.

Общий коэффициент — 4.42.