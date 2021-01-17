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    Идеальный «Манчестер Сити» и злая «Бавария»

    Экспресс дня 17 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 января
    «Аталанта» набрал 13 очков в пяти предыдущих турах Серии А
    В новом экспрессе рассмотрим возможные события в АПЛ, Бундеслиге и Серии А.

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    2021-й только начался, а «Сити» уже успел одержать четыре победы — две в рамках АПЛ и еще по одной в Кубке лиги и Кубке Англии. Ну и качество футбола в этих матчах было, конечно, же топовым. Это совсем не тот «Сити», который неоднократно спотыкался в начале сезона.

    По всей видимости, на этот раз Пеп Гвардиола рассчитал все таким образом, чтобы команда разогналась как раз ближе к экватору, когда начнутся ключевые матчи.

    В предстоящем матче «Сити», скорее всего, выиграет с разницей минимум в два мяча. «Кристал Пэлас» редко напрягается там, где, как правило, слишком сложно. Проиграли и пошли дальше готовиться к матчам попроще.

    Все прогнозы на АПЛ

    Все, что туром ранее не влетело в ворота «Брайтона» (1:0), получит «Кристал Пэлас». Типичная история в матчах с участием «Манчестер Сити».

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1,0 за 1.77.

    «Бавария» — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 16-й тур

    У «Баварии» проблемы. Звучит, конечно, не очень правдоподобно, как у такой команды могут быть проблемы, тем более в Германии, где у нее много лет, по сути, вообще нет конкурентов. И именно по этой причине мюнхенская команда иногда позволяет себе играть вполсилы.

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    После нервной победы над «Майнцем» действующий чемпион Бундеслиги уступил гладбахской «Боруссии» и сенсационно вылетел из Кубка Германии, проиграв команде из второго дивизионе. «Бавария» начинает терять хватку, пока что увольнять Ханси-Дитера Флика, конечно же, никто не будет, но долго такое терпеть в Мюнхене тоже не будут.

    В общем, «Бавария» выйдет разрывать «Фрайбург». Гости сейчас в порядке, но против злой «Баварии» шансов не очень много. «Барселона» может подтвердить.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 4,0 за 3.76.

    «Аталанта» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. 18-й тур

    «Аталанта» набрала 13 очков в предыдущих пяти турах Серии А. Джанпьеро Гасперини наконец-то удалось настроить игру команды таким образом, чтобы у нее и в атаке все получалось, и в обороне не было больших провалов, как в начале сезона.

    За последний месяц «Аталанта» лишь однажды пропустила больше одного мяча, при этом каждый раз демонстрируя невероятную результативность. По количеству забитых мячей команду Гасперини сейчас опережает только «Интер». Но уже на этих выходных «Аталанта» может как минимум догнать своего конкурента из Милана, которого ждет сложнейшая игра с «Ювентусом».

    Два-три мяча «Дженоа» получит, это даже не обсуждается. Чересчур уж бодро выглядела «Аталанта» в последних матчах.

    Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,0 за 1.39.

    Общий коэффициент — 9.25.

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