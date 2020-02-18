Экспресс дня 18 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

«Атлетико» — «Ливерпуль»
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч
«Атлетико» занял второе место в своей группе. В матчах с «Юве» «матрасники» набрали всего одно очко, дважды одолели «Локомотив», и обменялась домашними победами с «Байером».
В чемпионате Испании мадридцы ведут борьбу за четвертую позицию. Накануне они в гостях сыграли вничью с «Валенсией» (2:2). Отметим, что за последние пять игр Примеры «Атлетико» выигрывал лишь раз.
«Ливерпуль» в квартете занял первую позицию. «Красные» теряли очки только в матчах с «Наполи», проиграв 0:2 на выезде и сыграв вничью 1:1 дома, а «Зальцбург» и «Генк» они обыграли по два раза.
В Премьер-лиге мерсисайдцы лидируют, внушительно опережая ближайшего преследователя. В последнем туре первенства они в гостях минимально переиграли «Норвич» (1:0), т.с. продлив победную серию до 17 матчей в чемпионате.
«Ливерпуль» находится просто в превосходной форме, что не скажешь о «Атлетико». Думаем, что даже в гостях англичане способны добыть положительный результат.
Ставка: Х2 за 1.33.
«Боруссия» Д — ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч
«Боруссия» только по итогам последнего тура смогла обойди «Интер», заняв второе место. «Шмели» на выезде дважды проиграли и одолели «Славию», а дома дважды выигрывали и сыграли 0:0 с «Барселоной».
В турнирной таблице чемпионата Германии дортмундцы идут на данный момент третьими, уступая лидеру четыре очка. Накануне они разгромили «Айнтрахт» (4:0), т.с. одержав четвертую победу за последние пять матчей БЛ.
ПСЖ без особых усилий финишировал на первом месте в своем квартете ЛЧ, победив в пяти поединках, а также на выезде сыграв 2:2 с «Реалом».
В чемпионате Франции парижане лидируют, имея 10-очковый отрыв от второго «Марселя». На выходных «столичные» неожиданно расписали гостевую мировую с аутсайдером «Амьеном» (4:4), прервав серию из пяти викторий.
Оба коллектива отличаются большой результативностью, и вероятно очная встреча не обойдется без забитых мячей в обе стороны.
Ставка: обе забьют: да за 1.40.
«Аль-Садд» — «Сепахан»
Футбол. Лига чемпионов АФК. Групповой этап. 2-й тур
«Аль-Садд» в первом туре группового этапа ЛЧ сыграл на выезде 2:2 с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
В чемпионате Катара команда Хави идет третьей, уступая лидеру всего три очка. На данный момент у нее 10-матчевая беспроигрышная серия, восемь из которых были победными.
«Сепахан» после гостевого крупного выигрыша над «Аль-Аин» из ОАЭ (4:0) возглавил турнирную таблицу группу D.
В чемпионате Ирана «золотые» находятся на третьей позиции, но лидеру проигрываю только четыре очка. Отметим, что они за последние 23 игры потерпели лишь одно фиаско.
Прогнозируем, что при своих зрителях «Аль-Садд» не уступит коллективу из Ирана.
Ставка: 1Х за 1.38.
Итоговый коэффициент — 2.56. 0