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    Голы в Дортмунде не заставят себя долго ждать

    «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — ПСЖ
    Эрлинг Холанд
    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» Д будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 18 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 18 Февраля 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 ПСЖ ПСЖ
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Немецкий коллектив сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов из непростой группы. В квартете F дортмундцы заработали 10 очков, благодаря чему они заняли второе место, опередив «Интер» на 3 пункта. Ну а лидером в турнирной таблице была «Барселона» с 14 баллами на счету.

    В первом поединке на евроарене «Боруссия» Д как раз противостояла «Барсе». Однако, на «Сигнал Идуна Парк» встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

    Затем подопечные Люсьена Фавра одолели «Славию» (2:0), потерпели поражение от «Интера» в Милане (0:2), взяли реванш у «нерадзурри» дома (3:2), проиграли «Барселоне» (1:3) и завоевали три очка, разобравшись со «Славией» (2:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В немецком первенстве «шмели» сейчас идут третьими с 42 баллами в активе. В 22 матчах дортмундцы забили больше всех в чемпионате — 63 мяча.

    Восемь из них на счету новичка Эрлинга Холанда, который в ЛЧ, выступая за «РБ Зальцбург» распечатал ворота соперников 8 раз. С молодым норвежцем в составе «Боруссия» Д начала играть ярче, но, к сожалению для болельщиков, пропускает команда Фавра также много.

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    • В стартовых матчах 2020 года черно-желтые разгромили «Аугсбург» (5:3), «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0). А 4 февраля дортмундцы вылетели из Кубка Германии от «Вердера» (2:3). В 21 туре Бундеслиги «шмели» оказались слабее «Байера» (3:4).

    Это была первая встреча, в которой новый форвард команды не сумел отличиться. В последнем матче «Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» (4:0).

    ПСЖ

    Парижский коллектив уверенно финишировал на групповом этапе ЛЧ вверху турнирной таблицы. За 6 матчей на евроарене команда забила 17 голов, а пропустила всего два мяча. Заработав 16 очков, она опередила ближайшего преследователя «Реал» на 5 пунктов.

    Свою еврокубковую кампанию «Пари Сен-Жермен» начал с яркой домашней победы над мадридским клубом (3:0), после чего подопечные Томаса Тухеля минимально обыграли «Галатасарай» (1:0).

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    • Затем французский коллектив дважды разобрался с «Брюгге» (4:0; 1:0). А единственная потеря очков случилась в поединке против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2). 11 декабря красно-синие разгромили «Галатасарай» (5:0).

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    • Во французском первенстве у подопечных Томаса Тухеля также все складывается замечательно. Парижане приближаются к очередному чемпионству. На данном этапе сезона они идут первыми. С 15 января по 12 февраля ПСЖ провел хорошую серию из девяти побед в разных соревнованиях, забив в этих поединках 29 голов.

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    В последних встречах данного отрезка в рамках Лиги 1 красно-синие были сильнее «Монпелье» (5:0), «Нанта» (2:1) и «Лиона» (4:2), а затем в Кубке Франции «Пари Сен-Жермен» разбил «Дижон» (6:1). Победный ход парижан был прерван 15 февраля, когда коллектив Тухеля без лидеров в атаке разошелся миром в битве с «Амьеном» (4:4).

    Прогноз и ставки

    Победа «Боруссии» Д в этой встрече оценивается в 2,97, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,02, а на победу ПСЖ — 2,27.

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    В поединке на «Сигнал Идуна Парк» хозяевам не смогут помочь Брандт и Марко Ройс. А вот в лазарете у ПСЖ сейчас целых восемь игроков, среди который Неймар и Мбаппе, забивавший за парижан во всех соревнованиях в текущем сезоне.

    Но, несмотря на кадровые потери, битва в Дортмунде будет захватывающей и результативной. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1,67. 0

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