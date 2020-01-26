Экспресс дня 26 января. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 26 января, в Европе пройдут очередные матчи национальных чемпионатов.

«Байер» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Германии. 19-й тур

«Байер» и «Фортуна» находятся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу.

«Аптекарей» пока сложно причислить к претендентам на чемпионство, но борьбу за топ-4 они ведут, находясь всего в четырех очках от заветной позиции.

Что касается коллектива из Дюссельдорфа, то он расположился на предпоследней строчке и пока лишь мечтает о том, чтобы покинуть зону вылета. В пяти последних матчах он потерпел четыре поражения.

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В данном случае мы ставим на победу хозяев, притом их успех должен быть довольно убедительным.

Ставка: победа «Байера» с форой -1 за 1.55.

«Наполи» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

«Ювентус» отправляется в гости к «Наполи», который долгое время был главным конкурентом «старой синьоры» в борьбе за чемпионство.

Впрочем, в этом сезоне ситуация изменилась. С приходом Дженнаро Гаттузо результаты неаполитанцев пошли на спад, поэтому сейчас они занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

В трех последних матчах «Наполи» проиграл «Интеру» (1:3), «Лацио» (0:1) и «Фиорентине» (0:2), что говорит о серьезных игровых проблемах.

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Текущей ситуацией «Ювентус» должен воспользоваться сполна. Полагаем, что даже трибуны «Сан-Паоло» не спасут хозяев от очередного позора.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой 0 за 1.56.

«Вальядолид» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

Несмотря на все проблемы, которые тянутся еще с прошлого сезона, «Реал» пока неплохо смотрится в чемпионате Испании, где потерпел лишь одно поражение и делит с «Барселоной» лидерство.

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У подопечных Зинедина Зидана есть все шансы воспользоваться проблемами каталонцев и наконец-то завоевать чемпионский титул. Для этого на данном этапе чрезвычайно важно не терять очки в заведомо выигрышных матчах. К таковым можно отнести и встречу с «Вальядолидом».

«Бело-фиолетивые» хоть и не находятся в зоне вылета, но выступают неудачно, о чем говорят всего четыре победы в 20 сыгранных турах.

Ожидаем от «Реала» победу на классе, которая удержит «сливочных» на лидирующих позициях.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1,5 за 1.75.

Общий коэффициент — 4.23. 0