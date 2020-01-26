ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийРоссийский пьедестал. Бойкова и Козловский бросили вызов всему миру Алена КосторнаяКурс на российский пьедестал. Косторная — лучшая, даже без вдохновения Анастасия ПавлюченковаAustralian Open. Павлюченкова, Рублев и Надаль вышли в четвертый круг, вылет Свитолиной
  • 12:50
    • Полузащитник «Славии» отказал «Спартаку»
  • 10:41
    • «Барселона» согласовала условия трансфера 17-летнего защитника «Куритибы»
  • 10:26
    • Рублев за три часа расправился с Гоффеном
  • 09:25
    • Надаль уверенно разобрался с Карреньо-Бустой
  • 09:06
    • Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — второй
  • 08:48
    • Овечкин включен в первую команду лучших игроков десятилетия в НХЛ
  • 08:37
    • «Хьюстон» в гостях одолел «Миннесоту», трипл-дабл Леонарда в Майами
    Все новости спорта

    «Реал» не позволит «Барселоне» уйти в отрыв

    Экспресс дня 26 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 26 января
    Зинедин Зидан
    В воскресенье, 26 января, в Европе пройдут очередные матчи национальных чемпионатов.

    «Байер» — «Фортуна»

    Футбол. Чемпионат Германии. 19-й тур

    «Байер» и «Фортуна» находятся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу.

    «Аптекарей» пока сложно причислить к претендентам на чемпионство, но борьбу за топ-4 они ведут, находясь всего в четырех очках от заветной позиции.

    Что касается коллектива из Дюссельдорфа, то он расположился на предпоследней строчке и пока лишь мечтает о том, чтобы покинуть зону вылета. В пяти последних матчах он потерпел четыре поражения.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В данном случае мы ставим на победу хозяев, притом их успех должен быть довольно убедительным.

    Ставка: победа «Байера» с форой -1 за 1.55.

    «Наполи» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 21-й тур

    «Ювентус» отправляется в гости к «Наполи», который долгое время был главным конкурентом «старой синьоры» в борьбе за чемпионство.

    Впрочем, в этом сезоне ситуация изменилась. С приходом Дженнаро Гаттузо результаты неаполитанцев пошли на спад, поэтому сейчас они занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В трех последних матчах «Наполи» проиграл «Интеру» (1:3), «Лацио» (0:1) и «Фиорентине» (0:2), что говорит о серьезных игровых проблемах.

    Все прогнозы на Серию А

    Текущей ситуацией «Ювентус» должен воспользоваться сполна. Полагаем, что даже трибуны «Сан-Паоло» не спасут хозяев от очередного позора.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой 0 за 1.56.

    «Вальядолид» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

    Несмотря на все проблемы, которые тянутся еще с прошлого сезона, «Реал» пока неплохо смотрится в чемпионате Испании, где потерпел лишь одно поражение и делит с «Барселоной» лидерство.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    У подопечных Зинедина Зидана есть все шансы воспользоваться проблемами каталонцев и наконец-то завоевать чемпионский титул. Для этого на данном этапе чрезвычайно важно не терять очки в заведомо выигрышных матчах. К таковым можно отнести и встречу с «Вальядолидом».

    «Бело-фиолетивые» хоть и не находятся в зоне вылета, но выступают неудачно, о чем говорят всего четыре победы в 20 сыгранных турах.

    Ожидаем от «Реала» победу на классе, которая удержит «сливочных» на лидирующих позициях.

    Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1,5 за 1.75.

    Общий коэффициент — 4.23. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Бернли — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Портсмут — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рединг — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»
    • 14:01 22/01/2020     Сетьен дебютировал с победы
  • «Барселона» заиграла лучше, но все еще страдает
    • 22:43 20/01/2020     Тэмми Абрахам
  • Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»
    • 13:55 19/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 26 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.23
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Вопреки обстоятельствам. «Ливерпуль» никогда не сдается«Красные» одержали тяжелейшую победу над «Вулверхэмптоном» Вчера в 17:040
  • 08:07
    • Павлюченкова пробилась в четвертый круг Australian Open
  • 00:20
    • Бойкова и Козловский завоевали золото ЧЕ по фигурному катанию
  • 20:39
    • РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ
    Дмитрий Алиев Прочие Первый со времен Плющенко. Россия получила чемпиона Европы в мужском катанииДмитрий Алиев завоевал золотую медаль на первенстве континента в Граце Вчера в 15:120
  • Экспресс дня

  • «Реал» не позволит «Барселоне» уйти в отрыв
  • 4.23
    •
  • 12:34
    • Свитолина проиграла Мугурусе на Australian Open
  • 12:17
    • Вавринка — в четвертом круге Australian Open
  • 10:48
    • Названо место проведения Матча всех звезд НХЛ в 2021 году
    Кике Сетьен Футбол Тренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе«Барселона» не нуждается в тренере с громким именем — его обязанности исполняют футболисты 23/01/2020 в 16:590
  • 19:45
    • Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ—2020
  • 09:16
    • «Ньюкасл» арендовал полузащитника «Интера»
  • 00:38
    • «Боруссия» разгромила «Кельн», Холанн оформил дубль
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие