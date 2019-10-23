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    Добудет ли «Зенит» приемлемый результат в Германии?

    Экспресс дня 23 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 октября
    Футболисты «Зенита»
    В среду, 23 октября, пройдет вторая часть третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «РБ Лейпциг» — «Зенит»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд

    «РБ Лейпциг» в двух стартовых матчах чемпионской лиги набрал три очка и расположился на третьей позиции в группе G.

    Начали «быки» с выездной виктории над португальской «Бенфикой» со счетом 2:1, а во второй игре они неожиданно на своем поле проиграли французскому «Лиону» (0:2). На данный момент у клуба из Лейпцига 4-матчевая безвыигрышная серия, где он дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

    Действующий чемпион России по итогам двух туров группового этапа этой Лиги чемпионов возглавляет с четырьмя очками квартет G, опережая второй «Лион» только по разнице мячей.

    Стартовали «сине-бело-голубые» в евротурнире с выездной ничей с французским «Лионом» (1:1), после чего на своей территории одолели «Бенфику» — 3:1. Сейчас у «Зенита» 3-матчевая победная серия.

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    • Прогнозируем, что в игре команд, которые редко уходят с поля без забитых мячей, голы будут в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.66.

    «Славия» Прага — «Барселона»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд

    «Ласкутные» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов смогли добиться сенсационного результата, когда не просто отстояли ничью на «Джузеппе Меацца» с «Интером» (1:1), но были даже ближе к победе.

    Во втором матче «Славия» в домашнем противостоянии с дортмундской «Боруссией» проиграла со счетом 0:2 и с одним очком замыкает квартет F.

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    «Барселона» после невнятного старта, в последнее время пришла в себя, выиграв последние пять матчей во всех турнирах. В этом отрезке они по-волевому обыграли дома «Интер» со счетом 2:1 в ЛЧ.

    В первом туре группового этапа каталонцы в Дортмунде сыграли вничью с «Боруссией» (0:0) и с четырьмя очками идут вторыми, уступая немцам по дополнительным показателям.

    «Барса» набрала на данный момент неплохой ход и должна брать три очка у соперника, существенно уступающего ей в классе.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.41.

    «Интер» — «Боруссия» Д

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой раунд

    В двух стартовых турах «Интер» набрал только одно очко, когда сыграл в первом туре вничью в домашнем поединке с чешской «Славией» (1:1).

    Затем «черно-синих» сыграли на «Камп Ноу» против «Барселоны». Миланцем после быстрого гола развить свой успех не удалось, а второй тайм они полностью провалили, итог — 1:2 и третья позиция в квартете F.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Дортмундцы после двух туров возглавляют группу F. Начали они этот розыгрыш ЛЧ они с «Барселоной» (0:0), где немцы не смогли даже реализовать 11-метровый.

    А во втором туре в гостевой встрече против пражской «Славии» (2:0) команды Люсьена Фавра отпраздновала трудовую победу, забив второй гол в самой концовке встречи.

    Осечка в этой игре практически лишит «Интер» шансов на плей-офф ЛЧ. Думаем, что «черно-синие» ее не допустят.

    Ставка: 1Х за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.30. 0

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