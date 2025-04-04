Мюнхенская «Бавария» сыграет в гостях против «Аугсбурга» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 39 очков после 27-ми туров. Команда из одноименного города одержала 10 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:36.

Подопечные Йесса Торупа находятся в отличной форме — их беспроигрышная серия в Бундеслиге на текущий момент составляет 11 матчей. С начала года «Аугсбург» проиграл лишь дважды и оба раза «Штутгарту» — сначала в чемпионате, а затем в Кубке Германии.

В крайнем туре «фуггеры» поделили очки в гостях с «Хоффенхаймом», сыграв 1:1. До этого у «Аугсбурга» были две победы подряд по 1:0 — над дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом».

«Бавария»

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги и с 65 очками опережает идущий вторым «Байер» на 6 баллов за 7 туров до конца чемпионата. Мюнхенский клуб одержал 20 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, забив 78 голов и пропустив 26 мячей в свои ворота.

В крайнем туре «Бавария» на своем поле не без труда обыграла «Санкт-Паули» (3:2), одержав победу впервые за три матча. До этого подопечные Венсана Компани поделили очки в гостях с «Унионом» (1:1) а еще ранее проиграли дома «Бохуму» со счетом 2:3.

Личные встречи

В матче первого круга «Бавария» дома разгромила соперника со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету мюнхенской команды 8 побед, «Аугсбург» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» с коэффициентом 1.85.