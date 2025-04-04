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    Увезет ли «Бавария» победу из Аугсбурга?

    Аугсбург — Бавария: ставка и прогноз с коэффициентом 1.85 на матч 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Бавария»
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    Гарри Кейн
    В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Баварию». Встреча пройдет 4 апреля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Апреля 2025 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 39 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также — в шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Аугсбург — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Перед этим коллектив в 26-м туре чемпионата Германии коллектив набрал три очка, когда на своем поле обыграл «Вольфсбург» с минимальным результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Кабадайи и Бериша, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аугсбург» ни разу не проиграл при четырех ничьих и трех победах.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, перевес соперника в классе, безусловно, может этому помешать.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрала 65 очков и традиционно борется за чемпионскую салатницу.

    Команда находится на первой позиции в таблице и с отрывом в шесть баллов опережает своего ближайшего преследователя и действующего чемпиона «Байера».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства коллектив на своем поле не без труда переиграл «Санкт-Паули» (3:2).

    Перед этим в 26-м туре чемпионата страны клуб потерял очки, когда с результатом 1:1 в чужих стенах неожиданно сыграл вничью с «Унион» Берлином.

    Не сыграют: травмированы — Нойер, Павлович, Коман, Бухманн, Упамекано, Ито и Дэвис, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» выиграла лишь дважды при одной ничьей и одном поражении.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно против соперника, который набрал неплохую форму, да еще и на чужом поле, тем не менее, их перевес в классе обещает стать решающим фактором.

    Гарри Кейн — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 22-мя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Аугсбург» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Баварии» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа «Аугсбурга» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в их семи последних матчах.

    Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 2.74

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    Аугсбург — Бавария: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 04.04.202521:30. Увезет ли «Бавария» победу из Аугсбурга?
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