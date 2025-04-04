ЦСКА-Памир
Баркчи
«ЦСКА-Памир»
Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «ЦСКА-Памир» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 1 мяч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Армейцы» не сумели переиграть «Хулбук» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (3:0). Да и поединок с «Хосилотом» завершился трудной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «ЦСКА-Памир» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.
Матчи с «Баркчи» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «ЦСКА-Памир» победил 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Армейцы» сражаются за лидерство, и терять очки точно не намерены.
«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Баркчи» в 3 матчах чемпионата набрал 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она не смогла переиграть «Панджшер» (0:0).
До того команда учинила разгром «Хосилоту» (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Регар-ТадАЗу».
При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баркчи» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.
При этом «Баркчи» в двух последних очных поединках уступил «ЦСКА-Памиру». В этих матчах команда пропустила 5 мячей.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и побороться за попадание в первую пятерку она уж точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Баркчи» постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Обе команды пропустили по 1 голу в 3 матчах чемпионата
- «Баркчи» уступил «ЦСКА-Памиру» в 2 последних очных поединках
- «ЦСКА-Памир» не пропускал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 1.80Челси — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.25Барс — Узген: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.25Хулбук — Эсхата: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: «ЦСКА-Памир» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости не столь ярко атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «армейцам».
Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20