4 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Баркчи». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 1 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Армейцы» не сумели переиграть «Хулбук» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (3:0). Да и поединок с «Хосилотом» завершился трудной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «ЦСКА-Памир» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

Матчи с «Баркчи» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «ЦСКА-Памир» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Армейцы» сражаются за лидерство, и терять очки точно не намерены.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Баркчи» в 3 матчах чемпионата набрал 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она не смогла переиграть «Панджшер» (0:0).

До того команда учинила разгром «Хосилоту» (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Регар-ТадАЗу».

При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баркчи» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.

При этом «Баркчи» в двух последних очных поединках уступил «ЦСКА-Памиру». В этих матчах команда пропустила 5 мячей.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и побороться за попадание в первую пятерку она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Баркчи» постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Обе команды пропустили по 1 голу в 3 матчах чемпионата

«Баркчи» уступил «ЦСКА-Памиру» в 2 последних очных поединках

«ЦСКА-Памир» не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «ЦСКА-Памир» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости не столь ярко атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «армейцам».

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20