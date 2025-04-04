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    ЦСКА-Памир — Баркчи: прогноз ставки на футбол, чемпионат Таджикистана, 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Баркчи»
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    «ЦСКА-Памир»
    4 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Баркчи». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 04 Апреля 2025 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 14:00 Баркчи

    Баркчи

  • Гиссар
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    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 1 мяч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Армейцы» не сумели переиграть «Хулбук» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (3:0). Да и поединок с «Хосилотом» завершился трудной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «ЦСКА-Памир» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

    Матчи с «Баркчи» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «ЦСКА-Памир» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Армейцы» сражаются за лидерство, и терять очки точно не намерены.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Баркчи» в 3 матчах чемпионата набрал 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она не смогла переиграть «Панджшер» (0:0).

    До того команда учинила разгром «Хосилоту» (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Регар-ТадАЗу».

    При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баркчи» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает гол за матч.

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    При этом «Баркчи» в двух последних очных поединках уступил «ЦСКА-Памиру». В этих матчах команда пропустила 5 мячей.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и побороться за попадание в первую пятерку она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Баркчи» постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропустили по 1 голу в 3 матчах чемпионата

    • «Баркчи» уступил «ЦСКА-Памиру» в 2 последних очных поединках

    • «ЦСКА-Памир» не пропускал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «ЦСКА-Памир» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости не столь ярко атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «армейцам».

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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