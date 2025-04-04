4 апреля в 4-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Эсхата». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Эсхата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Хулбук» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда не пропустила ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неплохо. На выезде она не дала обыграть себя «армейцам» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Истаравшану» (1:0). Да и поединок с «Панджшером» завершился яркой викторией (2:0).

Вообще, в 3 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хулбук» забил 3 мяча, не пропустив в свои ворота ни одного.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хулбук» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

В матче с «Эсхатой» команда постарается продолжить свой успешный ход. «Хулбук» намерен воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за попадание на пьедестал, и терять очки точно не намерена.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Эсхата» в 3 матчах чемпионата набрал 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Эсхата» не смогла переиграть «Истаравшан» (2:2).

До того команда с минимальным счетом одолела «Равшан». А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Вахшу» (1:3).

При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эсхата» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом «Эсхата» не проигрывала в двух своих последних матчах. А вот до того она уступила дважды подряд, так что стабильностью команда точно не отличается.

Главной ценностью команды является приличный уровень реализации. Да и побороться за попадание в первую пятерку она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Эсхата» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

«Эсхата» не проигрывала в 2 своих последних поединках

«Хулбук» еще не пропускал в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Хулбук» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, да и оппонент пропускает частенько.

Ставка: Победа «Хулбука» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35