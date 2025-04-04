Hulbuk
Эсхата
«Хулбук»
Турнирное положение: «Хулбук» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Хулбук» в 3 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда не пропустила ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неплохо. На выезде она не дала обыграть себя «армейцам» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Истаравшану» (1:0). Да и поединок с «Панджшером» завершился яркой викторией (2:0).
Вообще, в 3 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хулбук» забил 3 мяча, не пропустив в свои ворота ни одного.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хулбук» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.
В матче с «Эсхатой» команда постарается продолжить свой успешный ход. «Хулбук» намерен воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за попадание на пьедестал, и терять очки точно не намерена.
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Эсхата» в 3 матчах чемпионата набрал 4 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Эсхата» не смогла переиграть «Истаравшан» (2:2).
До того команда с минимальным счетом одолела «Равшан». А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Вахшу» (1:3).
При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эсхата» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
При этом «Эсхата» не проигрывала в двух своих последних матчах. А вот до того она уступила дважды подряд, так что стабильностью команда точно не отличается.
Главной ценностью команды является приличный уровень реализации. Да и побороться за попадание в первую пятерку она уж точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Эсхата» постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- «Эсхата» не проигрывала в 2 своих последних поединках
- «Хулбук» еще не пропускал в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 1.80Челси — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.25Барс — Узген: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.05ЦСКА-Памир — Баркчи: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: «Хулбук» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, да и оппонент пропускает частенько.
Ставка: Победа «Хулбука» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35