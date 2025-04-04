«Пари НН» и «Оренбург» откроют программу 23-го тура чемпионата России. Матч состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

«Пари НН» находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-м месте с 19-ю очками. Нижегородцы одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, забив 17 голов и пропустив 41 мяч в свои ворота.

Команда Виктора Гончаренко переживает сложный период — три поражения подряд, ни одного гола и ноль очков. В крайнем туре «Пари НН» проиграл в гостях «Химкам» со счетом 0:2.

«Оренбург»

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 11 очков в 22-х матчах. Уральская команда одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 19:42.

Подопечные Владимира Слишковича проиграли 3 из 4-х матчей после возобновления сезона в РПЛ. За этот период «Оренбург» вырвал победу у «Факела» (1:0), но поражения от «Спартака» (0:2), «Ростова» (1:2) и московского «Динамо» (1:5) в крайнем туре оставили команду в зоне прямого вылета.

Личные встречи

В матче первого круга «Пари НН» одержал победу в гостях со счетом 2:1.

Всего в 9-ти очных встречах на счету «Оренбурга» 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург» с коэффициентом 1.86.