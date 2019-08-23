Экспресс дня 23 августа. Прогноз и ставки на футбол

Сегодня, 23 августа, состоятся поединки в чемпионатах Германии и Испании.

«Кельн» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Бундеслига. 2-й тур

«Козлы» в прошлом сезоне стали чемпионами во второй Бундеслиге с отрывом от «Падерборна» на шесть пунктов.

В новом сезоне «Кельн» сумел одержать только одну победу, да и ту — в серии пенальти над «Вееном» (3:2) в Кубке Германии. Далее был выезд к «Вольфсбургу» и поражение со счетом 1:2. Команда выглядела неплохо, но реализация была лучше у соперника.

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«Боруссия» выиграла шесть товарищеских поединков этим летом, в том числе обыграв чемпиона ЛЧ «Ливерпуль» — 3:2. Команда Люсьена Фавра не менее успешно прододила выступать и в официальных поединках. Сначала в Суперкубке была бита «Бавария» (2:0), затем с аналогичным счетом — «Юрдинген» (2:0) в Кубке Германии.

В первом туре «Бундеслиги» дортмундцы дома одолели «Аугсбург» — 5:1. Дуль на свой счет записал Алькасер. Предстоящая игра пройдет на выезде для «Боруссии», однако форма команда позволяет не заметить этой детали.

Ставка: победа «Боруссии» с форой -1 гол за 1.77.

«Гранада» — «Севилья»

Футбол. Примера. 2-й тур

«Гранада» вернулась в Примеру по итогам прошлого сезона Сегунды. В первом туре команду ждал выезд к «Вильярреалу». Там команды устроили настоящее шоу и сыграли вничью — 4:4.

В летнее межсезонье подопечные Диего Мартинеса Пенаса провели 6 товарищеских матчей и все выиграли, в том числе разобравшись с предстоящим соперником — 2:1.

«Севилья» в рамках предсезонной подготовки добыла ряд побед, в том числе над «Ливерпулем» (2:1) и «Эвертоном» (1:0). В Примере подопечные Лопетеги стартовали успешно, одержав победу на выезде над «Эспаньолом» — 2:0.

«Севилья» считается фаворитом, но от ее соперника в этой игре также стоит ждать сюрпризов. В данном случае лучше вообще не пытаться угадывать победителя, а поставить на результативность.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

«Леванте» — «Вильярреал»

Футбол. Примера. 2-й тур

В прошлом сезоне «Леванте» мог вылететь в Сегунду, но удалось спастись — 15-е место и отрыв от зоны вылета на семь пунктов.

Накануне cтарта нового сезона подопечные Пако Лопеса не знали поражений в четырех играх кряду. Тем не менее, в первом туре они потерпели неудачу в гостевом матче против «Алавеса» (0:1).

«Вильярреал» в прошлом сезоне также рисковал вылететь, но в итоге команде удалось спастись. В рамках предсезонной подготовки команда провела семь товарищеских игр и выиграла в шести.

Старт чемпионата получился для «желтой субмарины» скорее не неудачным, а фееричным. Команда принимала «Гранаду» и соперники на двоих забили восемь голов — 4:4. Хозяева при этом вели 4:2 до 73-й минуты. Ожидаем, что в предстоящей игре «Вильярреал» сумеет добыть первые три очка, но лучше перестраховаться.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1.51.

Итоговый коэффициент — 4.75. 0