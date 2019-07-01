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    Смогут ли выйти в плей-офф Марокко и Кот-д'Ивуар?

    Экспресс дня 1 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 1 июля
    Хаким Зийех
    Сегодня, 1 июля, пройдут матчи третьего тура группового этапа Кубка Африки в квартетах С и D.

    Кения — Сенегал


    Футбол. КАН. Групповой этап

    Кения пять раз играла в финальных стадиях Кубка Африки и ни разу не выходила в плей-офф.

    На этот раз команда прошла отбор, пропустив вперед себя только Гану, добыв две победы при одной ничье и одном поражении. В Египте Кения стартовала с поражения от Алжира (0:2), после чего удалось добыть волевую победу над Танзанией (3:2).

    Таким образом, даже в случае поражения кенийцы впервые в истории выйдут в следующую стадию турнира.

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    Сенегальцы в отборе добыли победы во всех играх, кроме одной против Мадагаскара (2:2), легко добыв путевку на турнир. Разница мячей — 12:2.

    Лучший результат сборной на КАН — серебро в 2002 году. В Египте удалось стартовать с победы над Танзанией (2:0), но затем было поражение от Алжира (0:1), которое прервало серию из семи побед.

    В предстоящем поединке Сенегал выглядит гораздо предпочтительнее, хотя разгрома ждать не стоит.

    Ставка: победа сборной Сенегала за 1.50.

    ЮАР — Марокко


    Футбол. КАН. Групповой этап

    Южноафриканцы в отборе стали вторыми, отстав на одно очко от Нигерии, но уверенно опередив Ливию и Сейшелы.

    В финальной части старт получился не из лучших — поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:1. Во втором туре подопечные Стюарта Бакстера не без труда одолели Намибию (1:0) и теперь имеют нулевую разницу мячей, что может сказаться на перспективах команды.

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    Марокко удалось выиграть группу в отборе, добыв три победы при двух ничьих. В первом матче финальной части «атласские львы» справились с Намибией (1:0), а затем обыграли Кот-д'Ивуар (1:0), но все еще не гарантировали себе место в плей-офф.

    У ЮАР достойная команда, но у марокканцев все-таки много европейских мастеров, которые способны надежно действовать в защите. Марокко будут ближе к победе.

    Ставка: победа сборной Марокко с форой 0 за 1.50.

    Намибия — Кот-д'Ивуар


    Футбол. КАН. Групповой этап

    На Кубке Африки Намибия попала в сложную группу и в первых двух турах потерпела два поражения — от Марокко и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.

    Команда все еще имеет шансы на вход в плей-офф, но для этого надо крупно обыграть Кот-д'Ивуар.

    Ивуарийцы плодотворно подготовились к турниру, одолев Коморские острова (3:1) и Замбию (4:1).

    В финальной части турнира команда минимально обыграла ЮАР (1:0) — автором забитого мяча стал Жонатан Коджиа. Далее был матч с более классными марокканцами и следствие — фиаско со счетом 0:1.

    Сейчас у команды три очка и не менее шаткое положение, чем у других участников группы. Поединок против Намибии — не самое сложное испытание, но и соперник привык работать в защите и много не пропускать.

    Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.55. 0

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    Экспресс дня 1 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.55
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